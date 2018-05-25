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中央社

文化部星國書展 打造台灣文學國際品牌

中央社2018/05/25 17:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡25日專電）新加坡書展「台灣館」今天開幕，共展出圖書1500餘種，逾1萬5000冊，不僅展示台灣本土特色作品，並以數位多媒體載具閱讀方式，打造台灣文學國際品牌。

文化部為持續耕耘海外華文出版市場，今年持續組團分別以台灣館參與「2018新加坡書展」及「第13屆馬來西亞海外華文書市」活動。新加坡書展從25日起到31日舉行，馬來西亞則在6月9日至6月17日舉行書展。

文化部表示，今年台灣館特別規劃「台灣館作家交流活動」，邀請台灣與星馬當地知名作家或人士進行文學相關主題對談，擴大當地讀者參與文學交流效益。

策展單位、聯經出版事業公司策略長張雪梅指出，新加坡書展邀請作家蘇偉貞、張國立、巴代及賴伯威，馬來西亞書展則邀請作家張西、亞榮隆‧撒可努、阮光民、王浩一等人參展。

另外，星馬作家代表預計有張曦娜、謝裕民、林仁余、楊茳善、曾毓林、永樂多斯、許裕全及許友彬等人。

她表示，台灣館除凸顯台灣本土特色作品外，也邀請台灣數位出版聯盟、台灣電子書協會等單位加入，以數位多媒體載具閱讀方式，呈現台灣出版科技特色。

今年新加坡書展首次舉辦夜間觀影活動「星空電影院」，特別選映文化部「閱讀時光2」的「玫瑰玫瑰我愛你」、「妖精」、「生活是甜蜜」、「先生媽」等4部文學影像作品，貫穿台灣不同時代背景的故事。

張雪梅指出，台灣館希望透過創作者的眼光，凝望在台灣這片土地和生活於其中人們的歷史與面貌，引領海外觀眾透過影片認識台灣經典文學，進而了解台灣這塊土地的故事。

文化部強調，新加坡、馬來西亞與台灣交流頻繁，不僅是台灣原創作品重要輸出地，也是新南向政策的主要市場之一。文化部每年帶領上百家台灣出版業者參與星馬書展，把台灣文學介紹給東南亞讀者，全方位領略台灣人文與文學的深厚底蘊，行銷台灣多元文化風貌，打造「台灣文學國際品牌」。

今年台灣館以「閱讀星際、行旅書海」為參展主題，讓天際的繁星像是每位作家的創作智慧，透過台灣作家優質的出版品，和星馬讀者一起行旅書海。

文化部在星馬這兩場書展中將舉辦「新加坡與台灣出版產業論壇」、「台馬出版暨版權交流論壇」，邀請馬來西亞及新加坡出版社及版權人員共同參與，推薦台灣優異出版品。（編輯：高照芬）1070525

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