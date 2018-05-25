信徒爆妙禪喊「我是真佛、我是大佛」　網笑翻：高級反串

佛教如來宗創辦人妙禪師父的信徒眾多，官網上也有許多見證文章，大多是信徒分享自己入門經過、跟隨妙禪修行之後的變化。但最近一篇由律師撰寫的見證文章引發網友討論，內容提到妙禪曾在法會對著信徒大喊「我是真佛，我是大佛」，讓網友全笑翻，直說這根本是「高級反串文」。
妙禪在 2017 年間被踢爆接受信徒供養 2 輛價值 4000 多萬元的勞斯萊斯名車，日前又傳出疑因不滿愛車被停車場漏水弄髒，在電梯內對女信徒動粗，引發不小爭議。
近日一名網友在 PTT 上發文指出，佛教如來宗官網出現一篇自稱是律師的信徒撰寫的見證文章，除了敘述自己跟隨妙禪的經歷外，更透露妙禪在某次法會時大罵司儀，步出會場時，還轉身對著信徒大喊「我是真佛，我是大佛」。
「感覺妙禪最近這些事件後，精神應該快崩潰了。」原 po 提到，妙禪不只出現語言、肢體暴力，伴隨歇斯底里狀態，糖尿病也持續惡化，大熱天出門還要穿戴保暖手套。
此外，原 po 還指出，妙禪核心內部已出現分裂，教內近來不斷喊出「共心不對立」的口號，但聽說已有大量幹部被妙禪辭退，「妙禪阿妙禪，活得這麼累賺那麼多錢，你到底得到了什麼阿？」
網友們看完文章後全笑翻，紛紛留言「這篇官網文章應該很快被刪，把妙禪的行為寫出來」、「瘋了？」「你是活佛那我就是第六天魔王織田信長了」、「看完那個律師寫的，都不知他是寫來讚嘆還是寫來嘲弄了」、「這篇根本反串吧」、「律師信徒的高級反串 XD 」。