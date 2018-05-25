信徒爆妙禪喊「我是真佛、我是大佛」　網笑翻：高級反串

佛教如來宗創辦人妙禪師父的信徒眾多，官網上也有許多見證文章，大多是信徒分享自己入門經過、跟隨妙禪修行之後的變化。但最近一篇由律師撰寫的見證文章引發網友討論，內容提到妙禪曾在法會對著信徒大喊「我是真佛，我是大佛」，讓網友全笑翻，直說這根本是「高級反串文」。

妙禪在 2017 年間被踢爆接受信徒供養 2 輛價值 4000 多萬元的勞斯萊斯名車，日前又傳出疑因不滿愛車被停車場漏水弄髒，在電梯內對女信徒動粗，引發不小爭議。

近日一名網友在 PTT 上發文指出，佛教如來宗官網出現一篇自稱是律師的信徒撰寫的見證文章，除了敘述自己跟隨妙禪的經歷外，更透露妙禪在某次法會時大罵司儀，步出會場時，還轉身對著信徒大喊「我是真佛，我是大佛」。