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中央社

歐盟個資法上路 新規重點一次看

中央社2018/05/25 17:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）歐洲聯盟新個資保護法今天生效，28個成員國及存取、利用這些地區人民個資的企業都將受影響。

以下是福斯財經新聞網（Fox Business Network）和「電訊晚報」（Evening Telegraph）整理的歐盟通用資料保護規則（GDPR）關鍵資訊：

●到底什麼是GDPR？

GDPR是項新法規，適用全歐盟，授予監管機構更大權力，懲罰不當使用個資、或使用過程不透明的企業。如今企業須取得用戶明確同意，才能使用他們的個資。

GDPR能為地址或電話號碼等個資提供更多保障，影響範圍遍及大公司到使用者個人，將改變公司取得、使用、存取及保護個資的方式。

新制上路後，用戶有權要求公司刪除個資、提供一份公司線上儲存個資的副本，或更正個資中的錯誤，公司必須遵從以上所有要求。

除了試圖減少企業搜集的個資，新法也將管制企業與第三方分享個資的方式。若個資外洩，公司並須於72小時內通知用戶。

●新法有什麼關鍵要素？

其中一項關鍵要素，就是賦予監管機構更大的管轄權限。

根據新規，任何控制或處理歐盟公民個資的公司都須遵守GDPR指導原則，一改先前的地域性究責制度，過去某些總部不設在歐盟的公司會藉此來規避制裁。

另外，GDPR也提高裁罰金額，允許監管機構祭出高達公司全球年營業額4%、或2000萬歐元（約新台幣7億138萬元）罰款，且選擇金額較高者開罰。

對谷歌（Google）和臉書（Facebook）等科技巨擘來說，這意味著罰款恐高達數億美元。

●GDPR如何影響企業？

GDPR上路後，不僅歐盟企業，只要是存取或利用歐盟28國人民資料的公司也都會受影響，即便不在歐盟境內實體營運的企業亦同。

基於上述原因，除了更新一般作法和程序，企業也得將資料更新並集中，但因資料有時存在多個伺服器上，在某些案例中，遵循成本或許相當可觀。

●哪些企業做出因應措施？

包括推特（Twitter）在內，許多企業為因應新規，近期都更新了隱私權政策。

臉書和推特等公司則將對所有用戶全面擴大保障政策，不限於歐盟用戶。他們也依GDPR要求，增加有關個資使用的明確敘述，提供用戶更多工具從平台上分享或移除個資。

除了科技產業受影響外，從信用卡核發機構到健康照護企業、航空業、餐飲業，甚至小型企業，都將被迫更改措施以符合新制。

●對使用者有什麼影響？

新法將讓用戶更容易取得企業握有的自身個資，且無須付費。

許多人也已注意到眾多機構寄發郵件，詢問用戶是否想繼續收到電子報或其他資訊。（譯者：梁元齡/核稿：劉學源）1070525

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