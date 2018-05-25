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38.7%青草茶衛生環境違規　問題高過農藥殘留

今日觀點2018/05/25 17:00
38.7%青草茶衛生環境違規　問題高過農藥殘留（圖／今日觀點）
38.7%青草茶衛生環境違規　問題高過農藥殘留（圖／今日觀點）

過去市面上販售的青草或青草茶，最常見的食安爭議就是「農藥殘留」問題，但根據食藥署2017年稽查結果，事實上民眾反而更應留意業者的操作衛生，因為當店家環境髒亂或操作衛生習慣不佳，恐連帶造成微生物汙染，讓民眾吃下含菌量偏高的青草茶。

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，青草本身是利用綜合性的雜草來做配方，加上每家業者的配方不同，所以它的原料相當豐富與多元化，過去在做監控抽驗時，會針對「農藥殘留」、「業者操作衛生」、「抽驗微生物」等三部分進行查核。

業者操作衛生習慣差　恐影響青草茶含菌量高

劉芳銘解釋，在「農藥殘留」部分，以2017年的監控結果為例，總共抽驗279件，有266件符合規定，僅13件不符合規定，整體合格率約95.3%、不合格率約4.7%；此外，民眾也關心青草是否有重金屬過量的問題，在此方面抽驗35件，35件都符合規定。

值得注意的是，相較於農藥殘留的問題，其實民眾更應留意「業者衛生操作」的問題。

劉芳銘指出，2017年稽查青草茶時，共稽查62家，有24家的衛生環境不符規定，約38.7%的青草茶業者違規，像有些業者在未熬煮青草茶前，會直接把青草擺在地上，或是店家天花板發現蜘蛛網、工作人員打赤膊操作等情形，這是業者衛生操作習慣上仍需加強的地方。

另外，當業者的環境髒亂時， 也恐怕會使青草茶的含菌量偏高。

劉芳銘說，在2017年時抽驗微生物標準方面，共抽查58件，有12件不符合規定，約20.7%違規，當業者操作的衛生習慣不好時，可能會造成微生物汙染、青草茶含菌量偏高的問題。

總體而言，以去年食藥署抽驗結果來看，在青草或青草茶的食安問題上，民眾更需留意店家製作衛生的部分。據了解，2018年該署也將陸續進行相關稽查。

如何避免食用不安全青草？四招撇步看這邊

有鑑於此，劉芳銘提醒民眾在購買青草或青草茶時，應注意以下事項，避免食用不安全的青草製品。

一、民眾購買時，應留意店家操作的衛生習慣，譬如注意工作人員作業時， 是否穿戴整潔工作衣帽、手部是否確實清潔或配載手套等； 以及觀察配置場所的環境衛生，像寵物是否適當管理、 地板和天花板是否保持整潔等，若店家衛生不好時，應盡量不購買該店產品。

二、有些青草茶店是利用一台攤車販賣時，也應注意這台攤車的溫度控制問題，當溫度失控時會孳生細菌，因此亦須觀察青草茶有無適當冰存，避免吃下細菌。

三、民眾應選擇有信譽之店家，購買前可至食藥署「食品藥物業者登錄平台」查詢該業者是否已辦理食品業者登錄，另外可選擇定期辦理原料自主檢驗並出示檢驗合格報告書的業者。

四、由於青草茶含有熱量，一杯300cc的青草茶，約四分之一碗飯的熱量，若民眾在連鎖飲料店購買時，可注意青草茶的熱量標示，避免夏日飲用太多含糖青草茶、攝取過多熱量。

更多連結：

200萬改造72年青草茶老店　搞文青救礦工阿公心血

茶吧裡的酒保　王柏諺說故事讓青草文化嚐久回甘

八大難題內外交迫　品牌改造成青草老店唯一解藥

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關鍵字熱量青草青草茶食安食藥署
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