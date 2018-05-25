NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

高雄下酒菜大車拚　網路人氣王票選出爐

記者蔡佳宏／高雄報導2018/05/25 18:13
▲147家高雄下酒菜大車拼，網路人氣王票選結果出爐。（圖／高市經發局提供,2018.05.25）
▲147家高雄下酒菜大車拼，網路人氣王票選結果出爐。（圖／高市經發局提供,2018.05.25）

2018高雄下酒菜料理競賽活動首波結果揭曉!歷經14天網路票選，10大人氣店家以及20大人氣攤商名單今(25)日正式出爐，包括嗆辣川味小吃、經典花生滷味，還有滿滿台灣味的燒烤與滷味都穩坐人氣寶座，接下來他們將面對評審團嚴格的試吃考驗，香味四溢、精彩可期。


▲147家高雄下酒菜大車拼，網路人氣王票選結果出爐。（圖／高市經發局提供,2018.05.25）

高市府經發局主辦的「下酒菜料理競賽」已經是高雄夏天代表性活動，2013年開始舉辦至今已邁入第6屆，今年總共吸引147家在地店家及攤商參賽，透過網路票選及評審試吃，最終將選出2家店家及8家攤商，進駐7月6月至8日高雄啤酒音樂節的大會食堂。

其中優選店家另將獲得電視節目曝光機會，在三立電視台「國光幫幫忙之大哥是對的」節目進行最終回的錄影及決選。整個競賽活動採不指定料理食材的方式，讓參賽者運用自家最擅長的手法展現獨具高雄風味的下酒菜。

高市代理市長許立明表示，今年報名單位創下歷史新高，競爭激烈， 10大人氣店家中有7家更為第一次參賽的新手，20大人氣攤商則多來自熟悉的商圈、市場與夜市，屆時歡迎民眾到啤酒音樂節現場親自品嚐，體驗高雄美食與沁涼啤酒絕妙搭配的好滋味。網路票選結果已公布於2018高雄下酒菜料理競賽活動官網，網址：https://event.udn.com/ulive/2018snack/。


 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字下酒菜啤酒音樂節國光幫幫忙高雄
家齊高中服飾科　畢業成果發表會南檢查賄　獎金最高1千萬元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan