高雄下酒菜大車拚　網路人氣王票選出爐

2018高雄下酒菜料理競賽活動首波結果揭曉!歷經14天網路票選，10大人氣店家以及20大人氣攤商名單今(25)日正式出爐，包括嗆辣川味小吃、經典花生滷味，還有滿滿台灣味的燒烤與滷味都穩坐人氣寶座，接下來他們將面對評審團嚴格的試吃考驗，香味四溢、精彩可期。

高市府經發局主辦的「下酒菜料理競賽」已經是高雄夏天代表性活動，2013年開始舉辦至今已邁入第6屆，今年總共吸引147家在地店家及攤商參賽，透過網路票選及評審試吃，最終將選出2家店家及8家攤商，進駐7月6月至8日高雄啤酒音樂節的大會食堂。

其中優選店家另將獲得電視節目曝光機會，在三立電視台「國光幫幫忙之大哥是對的」節目進行最終回的錄影及決選。整個競賽活動採不指定料理食材的方式，讓參賽者運用自家最擅長的手法展現獨具高雄風味的下酒菜。

高市代理市長許立明表示，今年報名單位創下歷史新高，競爭激烈， 10大人氣店家中有7家更為第一次參賽的新手，20大人氣攤商則多來自熟悉的商圈、市場與夜市，屆時歡迎民眾到啤酒音樂節現場親自品嚐，體驗高雄美食與沁涼啤酒絕妙搭配的好滋味。網路票選結果已公布於2018高雄下酒菜料理競賽活動官網，網址：https://event.udn.com/ulive/2018snack/。





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