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足球／陳柏良成立首個足球信託　11月推國際高中邀請賽

記者鍾東穎／綜合報導2018/05/25 18:03
▲「台灣隊長」陳柏良（右二）成立「陳柏良足球公益信託」。（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.25）
▲「台灣隊長」陳柏良（右二）成立「陳柏良足球公益信託」。（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.25）

「台灣隊長」陳柏良趁中甲休賽周回台，今(25)日於台北舉行記者會宣布成立「陳柏良足球公益信託」，除了延續去年開始的足球菁英學院，更將在11月底推動「2018國際高中足球四校邀請賽」，力邀日本、土耳其來台參賽。

陳柏良母隊中甲杭州綠城因世界盃賽程所以有短暫休季，六月初歸隊報到。他表示為了足球到世界各地踢球，現在想貢獻給台灣，期盼各界能共同關注，讓公益信託基金能擴大規模，一同挹注台灣足球發展。

陳柏良表示目前除了要延續去年開始的足球菁英學院，11月底的國際賽邀請土耳其Alanyaspor青訓隊，以及日本利根商業高級學校校隊承諾來台參賽，而台灣代表將是今年高中聯賽冠亞軍，台中惠文高中及新北清水高中。

始終把推廣台灣足球為己任的陳柏良，在2016年底推出「Be Heroes足球教室」走訪國小到自己母校中正高工，接著2017年再自掏腰包舉辦「Be Heroes足球菁英學院」打造進職業級的水準，盼高中生能和他一樣走向職業。

這些努力吸引從10開始踢球的凱基銀行魏寶生董事長的注意，在魏寶生與其經紀公司展國際行銷的協助下，陳柏良決定成立公益信託，由張承中律師擔任監察人。

「陳柏良就是台灣足球最好的品牌。」魏董形容當初會面是「一見鍾情」，透露當時聊到去年國慶雙十節，陳柏良在台北田徑場進球踢贏巴林的激動時刻久久不能忘懷。

 

關鍵字足球台灣隊長陳柏良陳柏良足球公益信託
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