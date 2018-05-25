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中央社

蘇花改中仁隧道施工環境差 悶熱連坑夫都受不了

中央社2018/05/25 17:51
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）轟然巨響中，蘇花改中仁隧道今天貫通，象徵蘇花改全線通車又向前邁進一大步。雖不是蘇花改工程中最長、難度最高隧道，但施工環境卻是最差，讓不少「坑夫」因悶熱缺氧昏倒。

蘇花改中仁隧道接續工程今天以爆破儀式慶祝隧道貫通，擔任「隧道坑夫」工作余國天說，他們在暗無天日的山洞裡工作，粉塵多、空氣差、溫度高，常有人身體不適，嚴重的昏倒被抬出山洞。

交通部公路總局蘇花公路改善工程處南澳工務段長李宗源，在中仁隧道開工時擔任和中工務段長負責相關工程。他說，中仁隧道上方最高岩覆達1226公尺，因此隧道內溫度比一般隧道高個3、4度左右；工程人員面對攝氏33、34度高溫環境經常可見。施工團隊因應要在非常炎熱狀況下工作，挖出一條水路噴水，讓「坑夫」能降溫。

由於中仁隧道所在地質是大理岩和片麻岩交界處，有較多的破碎帶，坍方風險高。李宗源說，2012年蘇拉颱風侵襲時造成和中地區土石流，而隧道北口施工路線經過此崩塌層段，工程人員花了11個月，以鑽灌方式克服300多公尺的危險路段。

還有曾因颱風帶來的大雨，發生過兩次湧水，特別的是大雨期間隧道內並沒有馬上進水，而是在5、6天後，才發現滲入而造成隧道內淹水，當時南段正在施作的機房工程，全部被水淹沒，損失慘重。

蘇花改工程處帶領的工程團隊歷經1067天，出動12萬人次的努力，克服斷層湧水及各種艱困環境，終於隧道南北雙向貫通。

依蘇花公路改善工程處資料，「台9線蘇花公路中仁隧道接續工程」在2015年4月1日開工，工程主要為雙孔單向隧道，自花蓮縣秀林鄉和中社區北側至和仁派出所北側出洞，長度約4.7公里，契約金額新台幣54.66億元。（編輯：孫承武）1070525

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