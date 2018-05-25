南檢查察賄選及暴力執行小組揭牌　獎金最高1千萬元

107年地方公人員選舉將於11月24日舉行，台南計有市長、市議員、里長、山地原住民區民代表等選舉同時舉行，法務部及最高檢察署均指示各地檢署積極辦理反賄選宣導及全面查察賄選，防制暴力介入選舉，以落實民主選舉的公平與公正，今（25）日上午全國同步成立「查察賄選及暴力執行小組」並舉行揭牌儀式。

今日的揭牌儀式，由台南高分檢署檢察長謝榮盛、台南地檢署檢察長張文政、台南市調查處副處長許張傳、台南市警局長副局長許世旻、台南市政府政風處李鐵橋共同主持，南檢襄閱主任檢察官柯怡伶及各主任檢察官也參與。