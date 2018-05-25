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南檢查察賄選及暴力執行小組揭牌　獎金最高1千萬元

記者黃文博／台南報導2018/05/25 18:16
▲台南地檢署今日舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。（圖／台南地檢署提供，2018.05.25
▲台南地檢署今日舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。（圖／台南地檢署提供，2018.05.25

107年地方公人員選舉將於11月24日舉行，台南計有市長、市議員、里長、山地原住民區民代表等選舉同時舉行，法務部及最高檢察署均指示各地檢署積極辦理反賄選宣導及全面查察賄選，防制暴力介入選舉，以落實民主選舉的公平與公正，今（25）日上午全國同步成立「查察賄選及暴力執行小組」並舉行揭牌儀式。

今日的揭牌儀式，由台南高分檢署檢察長謝榮盛、台南地檢署檢察長張文政、台南市調查處副處長許張傳、台南市警局長副局長許世旻、台南市政府政風處李鐵橋共同主持，南檢襄閱主任檢察官柯怡伶及各主任檢察官也參與。

南檢今年的反賄選宣導，將秉持以往紮實精神，與南市政府、警、調、政風等各單位辦理「區、里反賄選宣導」及「與民有約」等活動，由主任檢察官、檢察官前往各社區宣導並告訴民眾如何蒐證檢舉。

另外，南檢也將透過發放文宣、於媒體播放反賄選語音或影像檔、與民眾座談等方式全面進行反賄選宣導，並分區舉行督導會議、指派主任檢察官、檢察官分區查察，並至調查處、警察局及分局、派出所督導查賄，佈線、佈雷，全面監控。

南檢呼籲民眾，共同維護選風，遇有賄選情事，務必打電話檢舉並儘量存留證據，檢舉賄選獎金最高達台幣1千萬元，且地檢署對檢舉人身分絕對會保密；檢舉電話是： 0800024099 06-2959839

關鍵字台南地檢署台南高分檢署反賄選
高雄下酒菜大車拚　網路人氣王出爐提高警覺　高市出現首例日本腦炎

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