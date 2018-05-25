賴男闖診所砍死牙醫師 法院裁押未禁見

（中央社記者趙麗妍台中25日電）賴姓男子昨天持刀闖入台中一家牙醫診所砍死王姓牙醫師，並造成翁姓護理師命危。台中地檢署今天依殺人等罪嫌，向台中地方法院聲請羈押，法官以有逃亡之虞，裁定羈押但未禁見。

33歲賴姓男子昨天持刀闖入台中市南區一家牙醫診所，要找在診所擔任助理的妹妹借錢，因未見到妹妹，賴男持刀攻擊現場人員，王姓牙醫師的頸動脈遭割斷，送醫急救後不治；另一名翁姓護理師重傷，現收治加護病房，未脫離險境。

賴男昨天被帶回警局後，今天上午才製作筆錄。隨後，檢警至醫院相驗，並召開偵查庭，賴男接受偵訊，。檢察官認為賴男涉犯殺人罪嫌重大，隨即向台中地方法院聲請羈押，由法官召開羈押庭。