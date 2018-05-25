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中央社

今年GDP上修至2.6% 主計長：經濟體質轉佳

中央社2018/05/25 18:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）主計總處今天發布經濟預測，將今年經濟成長率上修0.18個百分點至2.6%；主計總處主計長朱澤民表示，經濟前景穩定樂觀，今年內外需「左手右手一起成長」，顯示經濟體質轉佳。

主計總處預測2018年經濟成長2.6%，主因是第1季經濟成長優於預期，另外，國際經濟表現穩健，也有助於維繫台灣的出口動能。

朱澤民指出，今年經濟成長一大特點是「左手右手一起成長」，台灣之前的經濟成長動能主要靠外需支撐，如今內需同步成長，兩者對經濟成長率的貢獻愈來愈接近，顯示台灣的經濟體質更健康。

觀察內需表現，由於國內經濟穩定成長，就業市場改善、企業調薪轉趨積極，加上去年國內企業獲利亮眼，使得今年股利規模有望再創新高，這些因素均可讓國人所得提升，並挹注消費動能，主計總處因此將2018年民間消費實質成長率上修0.08個百分點至2.53%，為近3年最佳。

除了上修民間消費成長率，主計總處預測今年固定投資實質成長也達5.01%，較2月預測值增加了0.55個百分點。

朱澤民說明，半導體領先廠商持續擴大國內先進製程投資，加上政府積極改善投資環境、鬆綁法規，推動前瞻基礎建設，這些都有助於增添固定投資成長動能。

朱澤民形容，2018年的經濟情勢「穩定樂觀」，雖然第1季至第4季的經濟成長率走勢逐季走低，但這好比爬山，登山者就算愈爬愈慢、速度放緩，方向還是往上邁進。

主計總處綜合統計處處長葉滿足補充說明，去年下半年經濟成長率基期較高，第3、4季都超過3%，在比較基期偏高的情況下，今年下半年的經濟成長增速自然會慢一些。

主計總處看好台灣經濟前景，但也提醒，政府改善國內投資環境、推動產業轉型升級及前瞻基礎建設計畫的執行力道，美中貿易情勢的變數，以及中國積極發展半導體自主設計等不確定性因素，都可能影響台灣後續經濟走勢，必須持續關注。（編輯：張良知）1070525

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