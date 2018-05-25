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中央社

房市建商不悲觀 建築貸款餘額年增率今年新高

中央社2018/05/25 18:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北25日電）央行公布4月房貸餘額新台幣6兆7184億元，月增187億元，年增率4.63%；建築貸款餘額1兆7497億元，年增5.37%。央行表示，建商對房市不悲觀，積極促銷餘屋，建築貸款加速成長。

4月房貸餘額6兆7184億元，月增187億元，續創歷史新高；房貸餘額年增率4.63%，較3月的4.71%微降。央行主管解釋，由於4月適逢清明連假，工作天數較少，新增房貸量也較低，但消費者每月固定繳付本息，因此4月房貸期底餘額的增幅略微收斂，但從年增率來看，其實變動不大。

至於代表房市上游的建築貸款，4月期底餘額1兆7497億元，月增162億元，年增率達5.37%，較上月的4.48%大增近1個百分點，也是今年以來首度突破5%。對此央行主管解釋，去年下半年以來房市回溫，建商對未來房市展望已沒那麼悲觀，開始大舉行銷去化餘屋，或者獵地推案，這都會顯現在建築貸款的增量。

不過，央行主管也指出，去年12月建築貸款餘額年增率更來到5.46%，創兩年半新高水準，4月建築貸款餘額年增率雖逾5%，但只是維持差不多的水平。

此外，根據央行統計，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」，4月底貸款餘額為6417億元，月增9億元；占全體房貸餘額比重為9.55%，比重略有降低。

央行表示，青安貸款的優勢是利率較低，但額度僅800萬元，目前很多銀行為搶房貸市場，積極推出更優惠的利率，青安貸款的優勢不明顯，且對於雙北地區置產民眾，800萬貸款額度恐不夠用，因此部分消費者會選擇其他銀行推出的優惠房貸，導致青安貸款占總體房貸餘額比重略降。（編輯：蘇志宗）1070525

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