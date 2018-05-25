法國爆雙面諜 疑傳機密情資給中國大陸

（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國2名間諜因將情資交給「外國政權」遭到起訴，據稱其中一人派駐北京，這項消息震撼法國情資部門。消息人士今天告訴法新社，已遭逮並面臨叛國罪的2人涉嫌為中國工作。
法國國防部長帕利（Florence Parly）負責監督法國對外安全總局（DGSE），她今天說，她無權指出僱用這2名法國幹員的國家。
這2人為法國對外安全總局工作，現在已經退休。他們事跡敗露後，去年12月遭起訴。
帕利對CNews電視台說：「我們部門的2名法國幹員，可能再加上其中一人的配偶，涉嫌將情資傳輸給外國政權，被控犯下嚴重行徑，可能被視為叛國行為。」
她說：「我無法多說。」
帕利說，2人那時「很可能」仍擔任幹員，但是調查人員仍在釐清他們反間諜的期間有多長。
她也不願說明遭洩的情資本質，以及兩幹員是否一起合作。
司法消息人士昨晚告訴法新社，3名嫌犯中的2人被控「將有損國家基本利益的情資傳送給外國政權」，「危及國防秘密」。
這名消息人士還說：「其中一人還被控直接煽動叛國罪。」
「世界報」（Le Monde）和每日新聞（Quotidien）電視節目昨天報導，有4人涉嫌受雇中國大陸當局，監控法國的國外情資運作。
國防部拒絕就報導發表評論。
美國當局幾周前才說，他們於一月逮捕一名中央情報局（CIA）幹員，隨後指控此人為中國大陸從事間諜工作。（譯者：羅苑韶/核稿：林憬屏）1070525