法國爆雙面諜 疑傳機密情資給中國大陸

（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國2名間諜因將情資交給「外國政權」遭到起訴，據稱其中一人派駐北京，這項消息震撼法國情資部門。消息人士今天告訴法新社，已遭逮並面臨叛國罪的2人涉嫌為中國工作。

法國國防部長帕利（Florence Parly）負責監督法國對外安全總局（DGSE），她今天說，她無權指出僱用這2名法國幹員的國家。

這2人為法國對外安全總局工作，現在已經退休。他們事跡敗露後，去年12月遭起訴。

帕利對CNews電視台說：「我們部門的2名法國幹員，可能再加上其中一人的配偶，涉嫌將情資傳輸給外國政權，被控犯下嚴重行徑，可能被視為叛國行為。」