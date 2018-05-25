中國家具製造商億-KY連3年賺逾1股本 最快Q3掛

中國家具製造商商億 - KY(8482-TW) 甫通過證交所上市審議會核准第一上市案，主辦承銷商為凱基證券，凱基證今 (25) 日指出，按時程推估，預計商億將可於第 3 季掛牌交易，由於商億已連續 3 年賺逾 1 股本，未來在資本市場上的表現值得投資人留意。

商億資本額 10 億元，主要業務包括沙發、床、餐椅和擱腳等室內家具的研發、生產和銷售市場以美國為主，主要客戶為美國前十大高端傢俱品牌如 Restoration Hardware (RH)、Williams Sonoma (WSI) 等，已建立起長期穩固的 OEM/ODM 代工模式，並採特殊客製化訂單 (SPO) 生產模式，是中國唯一可以客製化量產的廠商，因此享有較高售價和毛利。