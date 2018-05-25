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中國家具製造商億-KY連3年賺逾1股本 最快Q3掛

鉅亨網2018/05/25 18:23
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中國家具製造商商億 - KY(8482-TW) 甫通過證交所上市審議會核准第一上市案，主辦承銷商為凱基證券，凱基證今 (25) 日指出，按時程推估，預計商億將可於第 3 季掛牌交易，由於商億已連續 3 年賺逾 1 股本，未來在資本市場上的表現值得投資人留意。

商億資本額 10 億元，主要業務包括沙發、床、餐椅和擱腳等室內家具的研發、生產和銷售市場以美國為主，主要客戶為美國前十大高端傢俱品牌如 Restoration Hardware (RH)、Williams Sonoma (WSI) 等，已建立起長期穩固的 OEM/ODM 代工模式，並採特殊客製化訂單 (SPO) 生產模式，是中國唯一可以客製化量產的廠商，因此享有較高售價和毛利。

商億於 2015 至 2017 年間，營收皆逾 45 億元，毛利率維持在 42%，稅前淨利分別為 9.39 億元、12.15 億元和 11.66 億元，每股純益 (EPS) 均在 10 元以上。

凱基證說明，與其他家具生產商不同，商億具備高客製化接單能力，配合精緻高質感的工藝設計能力，接單後 17 天內即可出貨，6 周內美西的客戶可收到訂製品，甚至低於美國在地廠商 8 周的生產周期，因此深得美國高端品牌客戶的信任。

商億則指出，除繼續深耕美國市場外，更積極布局澳洲、歐洲市場，而隨著中國消費者收入水平和個性化追求度提高，預期未來訂製傢俱的比例將加速成長，已透過杭州樺桐傢俬集在積極拓展中國內銷市場，為未來的成長再添動能。

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