NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

魏則西過世2年 百度醫療競價排名捲土重來

中央社2018/05/25 18:15
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北25日電）中國大學生魏則西2016年因誤信百度醫療廣告，花費鉅額醫療費仍不治死亡，引來社會對百度醫療競價的抨擊。陸媒近日調查發現，魏則西過世2年後，百度醫療競價排名捲土重來。

陸媒新京報22日報導，已經整改過的百度競價排名有捲土重來之勢，部分疾病的搜尋結果中出現置頂推廣內容。

百度2001年9月20日開始競價排名業務，但爭議頗多。百度推廣工作人員稱，除了臨床中不能被治癒的疾病不能「推廣」外，其他均可。該人員甚至介紹，還可「仿冒」公立醫院連結，為民營醫院帶來流量。

微信個人公眾號「有槽」指出，近日在百度搜索框鍵入「北京男科醫院」，排前兩名的北京曙光醫院和北京同濟醫院都是民營醫院。而北京最好的男科醫院「北京大學第三醫院」，在搜尋結果第3頁才出現。

值得注意的是，北京曙光醫院2015年5月曾被北京工商局西城分局行政處罰；北京同濟醫院更是不折不扣的正宗「莆田系」。

魏則西當年求醫的武警北京總隊第二醫院，即是將治療他的科室外包給掌控大陸約8成民營醫院的「莆田系」來經營。

魏則西事件發生後百度遭到整改，被要求立即全面清理整頓醫療類等商業推廣服務；改變競價排名機制，2016年5月31日前以信譽度為主要權重的排名算法落實到位；建立完善先行賠付等網民權益保障機制。

不過「有槽」指出，百度和莆田系逃避檢查的技能相當熟練。一名莆田系從業人士在知乎上表示，只要上邊來查，百度會通知各個醫院網路部停止競價，必要的時候修改網站內容，「反正不是天天查，嚴一陣子後總要鬆一陣子」。

魏則西過世200天時，魏則西的父親魏海全曾憤怒地對外表示，中國人基本上都知道百度，世界上好多人也知道百度。「你做那麼大一個企業，我兒子的事出來後是不是應當有點社會責任」。

「有槽」表示，百度還是決定選擇遺忘了魏則西，放棄了自己的社會責任，繼續安靜地做一家醫療廣告公司。隨著中國人口老齡化浪潮的到來，這個業務將大有可為。（編輯：陳家倫/林克倫）1070525

法國爆雙面諜 疑傳機密情資...網傳吃荔枝變酒駕 高市警澄清

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan