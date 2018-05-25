魏則西過世2年 百度醫療競價排名捲土重來

百度2001年9月20日開始競價排名業務，但爭議頗多。百度推廣工作人員稱，除了臨床中不能被治癒的疾病不能「推廣」外，其他均可。該人員甚至介紹，還可「仿冒」公立醫院連結，為民營醫院帶來流量。

陸媒新京報22日報導，已經整改過的百度競價排名有捲土重來之勢，部分疾病的搜尋結果中出現置頂推廣內容。

（中央社台北25日電）中國大學生魏則西2016年因誤信百度醫療廣告，花費鉅額醫療費仍不治死亡，引來社會對百度醫療競價的抨擊。陸媒近日調查發現，魏則西過世2年後，百度醫療競價排名捲土重來。

微信個人公眾號「有槽」指出，近日在百度搜索框鍵入「北京男科醫院」，排前兩名的北京曙光醫院和北京同濟醫院都是民營醫院。而北京最好的男科醫院「北京大學第三醫院」，在搜尋結果第3頁才出現。

值得注意的是，北京曙光醫院2015年5月曾被北京工商局西城分局行政處罰；北京同濟醫院更是不折不扣的正宗「莆田系」。

魏則西當年求醫的武警北京總隊第二醫院，即是將治療他的科室外包給掌控大陸約8成民營醫院的「莆田系」來經營。

魏則西事件發生後百度遭到整改，被要求立即全面清理整頓醫療類等商業推廣服務；改變競價排名機制，2016年5月31日前以信譽度為主要權重的排名算法落實到位；建立完善先行賠付等網民權益保障機制。

不過「有槽」指出，百度和莆田系逃避檢查的技能相當熟練。一名莆田系從業人士在知乎上表示，只要上邊來查，百度會通知各個醫院網路部停止競價，必要的時候修改網站內容，「反正不是天天查，嚴一陣子後總要鬆一陣子」。

魏則西過世200天時，魏則西的父親魏海全曾憤怒地對外表示，中國人基本上都知道百度，世界上好多人也知道百度。「你做那麼大一個企業，我兒子的事出來後是不是應當有點社會責任」。

「有槽」表示，百度還是決定選擇遺忘了魏則西，放棄了自己的社會責任，繼續安靜地做一家醫療廣告公司。隨著中國人口老齡化浪潮的到來，這個業務將大有可為。（編輯：陳家倫/林克倫）1070525