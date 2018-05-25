台布斷交談兩岸一家親 柯文哲：維持城市交流

（中央社記者劉建邦、陳妍君台北25日電）布吉納法索昨天宣布跟中華民國斷交，台北市長柯文哲今天在議會備詢時被問及是否改變「兩岸一家親」說法，他重申，還是站在城市交流層面為主，不涉及政治層面。

柯文哲日前接受電台專訪，對於「兩岸一家親」論述講太快造成一些人不悅感到抱歉，後續效應發酵。

柯文哲下午赴議會市政總質詢，台灣團結聯盟市議員陳建銘質詢，布吉納法索宣布跟中華民國斷交，台灣又少一個邦交國，對於柯文哲先前提過「兩岸一家親」，以及對中國的態度，如何因應面對？

柯文哲答詢指出，不需要跟著對方起舞，只要按自己步調進行，對中國態度就是先確定戰略，再決定戰術和戰鬥。戰略部分就是「不刺激、不示弱、不動氣」。