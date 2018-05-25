NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

網傳吃荔枝變酒駕 高市警澄清

中央社2018/05/25 18:20
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳朝福、程啟峰高雄25日電）網路流傳吃荔枝「玉荷包」後會有酒精反應。高雄市警方今天澄清「吃荔枝不涉及酒駕」；高雄市大樹鳳荔園區「玉荷包」今天開市，拍賣價格平穩、交易熱絡。

網路流傳吃完「玉荷包」會有酒精反應影片，引發民眾酒駕疑慮。高雄市代理市長許立明今天特別要求市警局針對傳聞澄清，以免打擊消費者信心，影響市場銷售。另外，市警局也採購10大簍「玉荷包」慰勉基層同仁。

高雄市政府警察局交通警察大隊長黃耀煌下午邀請行政院農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所經營利用系主任楊淑惠，共同召開記者會說明。黃耀煌指出，經實測食用「玉荷包」，漱口後並無酒精值，所以沒有酒駕問題，民眾安心食用。

黃耀煌表示，警方在執行取締酒後駕車勤務進行呼氣值酒測時，會依警政署訂頒取締酒後駕車作業程序規定，確認受測者飲酒結束後15分鐘，並提供礦泉水漱口後，才進行酒精濃度檢測。

楊淑惠也表示，荔枝有特有的揮發性香氣成分，這不是酒精，且愈成熟的荔枝揮發性香氣成分愈高，且喝水或漱口即可消除，不像酒精會被吸收。

依高市警方統計，今年1月至4月告發4687件酒駕違規案件，依取締酒後駕車作業程序辦理，並沒有因食用水果、農產品而遭告發取締酒駕案件。

高雄市大樹鳳荔園區玉荷包今天開市，一早即湧入盤商販運車輛進場收購，交易熱絡。高市府農業局初估今天交易量達1萬5000公斤，拍賣價格平穩；配合產期，現場拍賣預計6月15日休市。

高市農業局批發市場管理科長胡志銘表示，由於天候良好，今年玉荷包開花率達9成以上，大樹玉荷包預估產量1萬9682公噸，回歸民國104年產量水準，為正常年產量。今天玉荷包拍賣交易每公斤新台幣55至67元，價格重回104年水準，不像105年至106年連兩年因受天候影響，量少價揚。

他說，「吃荔枝變酒駕」早有傳聞，並非新聞，加上近來在市府各單位大力澄清宣導下，對市場買氣影響不大，今天開市首日交易也很熱絡。(編輯:孫承武)1070525

魏則西過世2年 百度醫療...業務員冒貸未通報 遠雄人壽再挨

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan