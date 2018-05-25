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斗南市區違停亂象　地方提出增設停車場改善

記者簡勇鵬／雲林報導2018/05/25 19:26
▲斗南鎮代會主席沈暉勛提出振「勛」斗南政策白皮書，擬出增設５處停車場藍圖。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.05.25
▲斗南鎮代會主席沈暉勛提出振「勛」斗南政策白皮書，擬出增設５處停車場藍圖。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.05.25

鑒於斗南鎮市區街道面臨停車亂象而寸步難行，鎮代會主席沈暉勛和縣議員蔡東富提出振「勛」斗南政策白皮書，擬出以斗南火車站為核心區增設５處停車場藍圖，期能改善斗南現今的停車瓶頸。

斗南市區中山路、文元街、中正路、南昌路他里霧文化園區附近和南台圓環等路段違停情況嚴重，尤其是早上上班、中午和下午4、5點時段，更是比比皆是違停情形，導致過往的汽機車村不難行，且錯車時經常要考驗駕駛者技術，造成過往人車和店家怨聲四起，也讓警方接到許多民眾檢舉、報案，警方前往維護交通秩序和取締時，也經常出現貓捉老鼠現象而徒勞而返，且民眾遇上嚴格取締時，不僅不做自我檢討，反而透過民代關切，也讓警方執勤時的難度徒增。

為解決斗南市區違規停車亂象，雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛提出振「勛」斗南政策白皮書中，擬出以斗南火車站為核心區增設５處停車場藍圖，並在25日上午夥同多位鎮代、里長前往斗南火車站前會勘，提議將停車場用地的台鐵舊宿舍區開闢為停車場，機關用地的舊台汽車站轉型為停車場，公園用地的舊市場規劃為臨時停車場，另處國有財產局的閒置停車場用地開闢為停車場，以及重啟車站前停五停車場地下開闢停車場等５處停車場規劃，預計可增加近500個停車位。

蔡東富指出，縣府提出「斗南璀燦之心」計畫是改變斗南最好時機，因此改善斗南停車問題迫在眉睫，地方的建議可行性高，他將進一步在縣議會要求縣府納入前瞻計畫來考量，尤其針對停工閒置的斗南舊停五停車場工程，將請結構技師等專業人員來評估，安全無虞可重新啟用，解決斗南停車問題。

沈暉勛表示，圓環道路違停亂象最大原因，主要是停車場不足，火車站周圍包括台鐵宿舍區、舊台汽車站、舊市場公園用地、斗南車站前停五用地及民生路旁公有地，這5處空地若能妥善規劃做停車場，至少可增加500個停車場，即可有效改善違停亂象。

關鍵字振勛斗南政策沈暉勛蔡東富
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