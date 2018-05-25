新北重劃區之星新店央北 買賣方都想搶

（中央社記者韋樞台北25日電）新北市新店區中央新村北側重劃區一有土地釋出，往往建商搶破頭。房仲表示，央北重劃區生活機能好，交通便利，為重劃區中地價最貴，房價每坪約50萬元，吸引首購和換屋族注意。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，新北市新店區近期房市話題熱絡，先是裕隆城開發計畫，除了住宅、購物中心外，還有萬坪生態公園，預計今年9月潛銷；另一亮點是央北重劃區的土地數次標售結果不錯，17日的土地標售全數標脫，並吸引大陸工程、潤泰、國泰等建商出手搶標，連華南金也搶到一塊地。
郎美囡指出，央北重劃區及裕隆城周邊的大樓平均單價在4字頭及5字頭，央北重劃區地段佳、生活機能好，是近年北台灣極少數叫好又叫座的重劃區，而裕隆城也以智能科技融入住宅，搭配綠地及購物中心，也引起區域周邊房市不少話題。
她說，央北周邊除小碧潭站外，未來還有環狀線十四張站，東側為主要幹道中央路，鄰近國道三號交流道、環河快速道路，聯外交通便捷，生活機能可先仰賴中央新村一帶，周邊中古屋房價每坪約40萬元到50萬元，新屋約每坪50萬元到60萬元，足以吸引北市換屋族或首購族。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央北重劃區周邊指標區域與社區，包括南側的中央新村、附近的湯泉社區與美河市等，住宅房價從每坪45萬元到55萬元不等，央北重劃區未來推案的房價若與週邊中古屋價差不大的話，確實有機會吸引買方的目光。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這幾年由於政府打房、買氣慘淡，許多重劃區房價甚至排擠中古屋，不斷推出讓利價才能吸引買氣，建商在降價後改打重大建設牌，後續效應如何，值得觀察。（編輯：李信寬）1070525