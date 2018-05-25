新北重劃區之星新店央北 買賣方都想搶

（中央社記者韋樞台北25日電）新北市新店區中央新村北側重劃區一有土地釋出，往往建商搶破頭。房仲表示，央北重劃區生活機能好，交通便利，為重劃區中地價最貴，房價每坪約50萬元，吸引首購和換屋族注意。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，新北市新店區近期房市話題熱絡，先是裕隆城開發計畫，除了住宅、購物中心外，還有萬坪生態公園，預計今年9月潛銷；另一亮點是央北重劃區的土地數次標售結果不錯，17日的土地標售全數標脫，並吸引大陸工程、潤泰、國泰等建商出手搶標，連華南金也搶到一塊地。

郎美囡指出，央北重劃區及裕隆城周邊的大樓平均單價在4字頭及5字頭，央北重劃區地段佳、生活機能好，是近年北台灣極少數叫好又叫座的重劃區，而裕隆城也以智能科技融入住宅，搭配綠地及購物中心，也引起區域周邊房市不少話題。