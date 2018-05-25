業務員冒貸未通報 遠雄人壽再挨罰

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）遠雄人壽再遭金管會開罰。金融監督管理委員會表示，去年對遠雄人壽金檢時發現，有業務員冒用客戶身分貸款，公司卻未依規定通報等6大法遵缺失，依規定核處240萬元及4項糾正。

遠雄人壽4月初因不動產投資開發、利害關係人交易等多項嚴重缺失，遭金管會重罰新台幣1440萬元，並解除總經理趙信清等4人職務，及限制3年內不得新增投資不動產。

金管會今天表示，去年對遠雄人壽進行有關法令遵循制度的專案金檢時發現，公司有6大缺失，如有業務員於104年至105年間，假冒客戶身分辦理保單貸款，公司卻未依規定通報重大偶發事件，事件爆發後，業務員已全額補償保戶，保戶權益不受影響。