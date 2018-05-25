竹市議會首例 聽障議員使用同步聽打質詢

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市政府社會處免費提供「同步聽打服務」，聽障者新竹市議員林盈徹，今天在新竹市議會的議場上首次申請這項服務，他表示，這項服務很實用，能讓問政品質更優質。

新竹市政府社會處免費提供「同步聽打服務」，讓聽障朋友參加相關會議、座談或訓練時同步讀到文字訊息，即時獲得完整資訊，深獲好評。

同為聽障的新竹市議員林盈徹受訪表示，過去在議會質詢時都會請官員回答時速度放慢、音量放大，但偶爾還是會聽不清楚，導致他臨場反應不佳，連帶影響質詢表現，為讓問政品質更優質，決定申請同步聽打服務，今天在新竹市議會質詢時首見。