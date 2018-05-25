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竹市議會首例 聽障議員使用同步聽打質詢

中央社2018/05/25 18:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市政府社會處免費提供「同步聽打服務」，聽障者新竹市議員林盈徹，今天在新竹市議會的議場上首次申請這項服務，他表示，這項服務很實用，能讓問政品質更優質。

新竹市政府社會處免費提供「同步聽打服務」，讓聽障朋友參加相關會議、座談或訓練時同步讀到文字訊息，即時獲得完整資訊，深獲好評。

同為聽障的新竹市議員林盈徹受訪表示，過去在議會質詢時都會請官員回答時速度放慢、音量放大，但偶爾還是會聽不清楚，導致他臨場反應不佳，連帶影響質詢表現，為讓問政品質更優質，決定申請同步聽打服務，今天在新竹市議會質詢時首見。

林盈徹說，他因從小聽力受損、配戴電子耳，能理解聽障朋友在與人溝通時會遇到的困難，他肯定新竹市政府於民國105年開始推動同步聽打服務，讓聽障朋友能平等接收資訊。

他分享，注音的ㄅ跟ㄆ在聽障者耳裡較為相似，他曾將「包子」聽成「報紙」、「杯子」聽成「廢紙」，常答非所問，使用同步聽打服務後，口語內容即時轉換為文字，能精確掌握內容，希望未來也能運用在電視轉播上，讓聽障朋友也可知道議會質詢的內容。

竹市府社會處代理處長魏幸雯表示，同步聽打服務委託新竹市聲暉協會辦理，106年同步聽打服務成果共314小時、497人次，今年截至5月共118小時、213人次，今年聽打員7名，已有多名聽障朋友申請。

魏幸雯指出，聽打服務適合大量口語資訊的講座、課程、訓練等，若有需求者，可向竹市府社會處洽詢。（編輯：黃于）1070525

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