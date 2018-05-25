影／溪州國小拒絕垃圾飲食　親子動手做雞蛋糕

喔伊喜！「雞蛋糕」不只小孩愛吃，不少年輕的學生族群也是愛不釋手，為讓學童從小灌輸正確飲食習慣，正視食安問題，拒吃外面垃圾食品，救國團彰化縣溪州團委會義工，25日在溪州國小現做新鮮雞蛋糕分享百位學童嚐鮮，同時由美食義工專家傳授技術，鼓勵媽媽們在家DIY雞蛋糕，香噴噴的雞蛋糕被「秒殺」一空。

「禍從口出、病從口入」，很多不健康的食品一直在戕害人體的健康，為傳遞健康飲食概念，救國團溪州鄉團委會邀請美食義工專家在溪洲國小辦理親子DIY雞蛋糕活動，除了請溪州國小百位學童免費品嘗新鮮天然製作的雞蛋糕外，義工也現場指導媽媽們製做營養好吃的雞蛋糕，讓學童遠離垃圾飲食與疾病威脅。



▲救國團彰化縣溪州團委會在溪州國小現做新鮮雞蛋糕分享百位學童嚐鮮，鼓勵媽媽們在家DIY雞蛋糕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

救國團溪州鄉團委會義工洪鴻欣指出，自己早年的身體因沒注重養生，現今的兒童體重過重及抵抗力變差，就是吃太多垃圾食物及缺少運動，導致免疫力功能下降，也因此驚覺到。



▲救國團彰化縣溪州團委會在溪州國小現做新鮮雞蛋糕分享百位學童嚐鮮，鼓勵媽媽們在家DIY雞蛋糕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

洪鴻欣說，他對動物造型的雞蛋糕情有獨鍾，而且是老少咸宜的美食，為了讓大家都能吃到健康營養的雞蛋糕，減少購買外面垃圾飲食，洪鴻欣特地向幾位專業師傅請教做新鮮健康的雞蛋糕配方，自己再加以研發成功後，25日將所學成果與溪州國小百位學童分享，免費請他們吃雞蛋糕，同時將技巧無私傳授給媽媽們。



▲救國團彰化縣溪州團委會在溪州國小現做新鮮雞蛋糕分享百位學童嚐鮮，鼓勵媽媽們在家DIY雞蛋糕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

溪州團委會會長林俊雄說，孩子從學齡時期就開始吃太多垃圾食物，易導致體重過重或肥胖，學童們都是國家未來主人翁，從小就應灌輸正確的飲食習慣與知識，拒絕食用垃圾食物，在食安風暴不斷頻傳下，他希望家長們多用心，自己動手做點心，能讓孩子吃的更健康，更安心，甚至親子一起動手做，也能促進親子間甜蜜的關係。