劉霞求援盼出國 北京稱並非外交問題

（中央社記者周慧盈北京25日電）德國總理梅克爾這兩天訪問中國，許多人關切她能否說服北京准許劉霞出國。中國外交部今天回應說，劉霞的問題不是外交問題，中國會依自己的法律處理有關問題。

外交部發言人陸慷下午在例行記者會回答媒體說：「劉霞的問題不是一個外交問題。她是一個中國公民，中國政府有關部門會按照自己的法律，保護她的合法權益，妥善處理有關問題。」

他還表示，中德領導人昨天在會談中也提到人權對話，中方一直持開放態度，在相互尊重的基礎上，與各國展開人權對話，相互借鏡。

梅克爾（Angela Merkel）24至25日訪問中國。她昨天與中國國務院總理李克強會談，並於會後舉行聯合記者會。有記者在會中詢及已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞可否重獲自由一事。