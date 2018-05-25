劉霞求援盼出國 北京稱並非外交問題

（中央社記者周慧盈北京25日電）德國總理梅克爾這兩天訪問中國，許多人關切她能否說服北京准許劉霞出國。中國外交部今天回應說，劉霞的問題不是外交問題，中國會依自己的法律處理有關問題。
外交部發言人陸慷下午在例行記者會回答媒體說：「劉霞的問題不是一個外交問題。她是一個中國公民，中國政府有關部門會按照自己的法律，保護她的合法權益，妥善處理有關問題。」
他還表示，中德領導人昨天在會談中也提到人權對話，中方一直持開放態度，在相互尊重的基礎上，與各國展開人權對話，相互借鏡。
梅克爾（Angela Merkel）24至25日訪問中國。她昨天與中國國務院總理李克強會談，並於會後舉行聯合記者會。有記者在會中詢及已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞可否重獲自由一事。
李克強回答說，中國憲法寫明尊重和保障人權。中方願意在相互尊重和平等的基礎上，和德國討論人權個案。
劉曉波因「煽動顛覆國家政權罪」遭重判11年，去年在刑期尚未結束時因肝癌病逝。劉霞多年來因劉曉波之故遭到嚴密監控和軟禁，身心都處於極度脆弱狀態。劉曉波去世後，她一直希望能離開中國。
外界寄望曾為劉曉波夫婦說話的梅克爾這次訪中，能說服北京讓劉霞出國，但目前情況仍十分不明朗。1070525（編輯：陳家倫）