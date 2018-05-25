影／抓賄選拿獎金有「撇步」　這樣做護民主

全國各地檢署今（25）日上午9時30分同步舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，宜蘭地檢署邀集宜蘭縣警局、宜蘭調查站、憲兵及政風等單位主管共同揭牌，宜蘭地檢署主任檢察官薛植和並傳授反賄選小偏方及小口訣。

107年地方公職人員選舉將於11月24日舉行，由於這次地方公職人員選舉涵蓋縣市長，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，種類甚多，參選人員也相當多，而選舉賄選不但影響選舉的公平性，也對民主造成戕害。因此，各地檢署都會成立查察賄選小組，防止賄選，端正選風。

宜蘭地檢署檢察長李金定表示，賄選一直都存在，賄選就會造成不公平，選出不適當的人，將來就會將本求利，政治風氣也一定會不好，所以要嚴防賄選。