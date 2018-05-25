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影／抓賄選拿獎金有「撇步」　這樣做護民主

記者李清貴／宜蘭報導2018/05/25 19:28
▲反賄選小偏方，證明賄選三方法。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.25)
▲反賄選小偏方，證明賄選三方法。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.25)

全國各地檢署今（25）日上午9時30分同步舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，宜蘭地檢署邀集宜蘭縣警局、宜蘭調查站、憲兵及政風等單位主管共同揭牌，宜蘭地檢署主任檢察官薛植和並傳授反賄選小偏方及小口訣。

107年地方公職人員選舉將於11月24日舉行，由於這次地方公職人員選舉涵蓋縣市長，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，種類甚多，參選人員也相當多，而選舉賄選不但影響選舉的公平性，也對民主造成戕害。因此，各地檢署都會成立查察賄選小組，防止賄選，端正選風。

宜蘭地檢署檢察長李金定表示，賄選一直都存在，賄選就會造成不公平，選出不適當的人，將來就會將本求利，政治風氣也一定會不好，所以要嚴防賄選。

主任檢察官薛植和也教導民眾如何蒐集證據捉賄選。薛植和表示，法務部反賄選小口訣是：一「接」、二「保」、三「打」、四「訴」、五搞「定」。「接」是指「接近買票的人」，「保」是指「保存人、事、時、地、物」，「打」是「打檢舉電話」，「訴」是指「檢察官起訴就領四分之一獎金，一審或二審判決有罪再領四分之一」，搞「定」是指「判決確定有罪，全額獎金都給你」。薛植和說，103年彰化地區有位民眾，一個人就拿了1300萬的檢舉獎金。

薛植和指出，民眾檢舉的內容越具體，檢警調根據這個線索去查，查到的事證會越多，民眾也越容易拿到獎金。而保存有用的證據，也會讓案情更明確，也更容易拿到獎金。譬如保存鈔票或物品上的指紋，或有錄音、錄影的證據。不過，錄音、錄影必須是與對方有交談或互動的行為，或對方在公開場所做的行為、言論。除此之外，則要留意是否有妨礙秘密的問題。

薛植和表示，這次檢舉賄選獎金最高可獲新台幣五百萬元，最低也有五十萬元。民眾如遇有行賄者應勇於舉發領取獎金，而檢警調憲政風對於舉發人的身分也會盡到保密責任。


 


▲反賄選小口訣。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.28)


▲反賄選檢舉電話。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.25)
 

關鍵字宜蘭地檢署賄選選舉
違停亂象改善有譜　擬增設停車場加工區　辦理法紀教育宣導講習

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