馬克宏促歐盟 帶頭制定數位科技全球標準

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天說，歐洲應為更嚴格的數位科技規範訂定全球標準，在過於寬鬆的美國和過度限制的中國之間找到出路。

馬克宏在巴黎一場科技會議對微軟（Microsoft）和國際商業機器公司（IBM）等美國大廠的負責人發表演說時提及，歐洲聯盟推行新的歐盟通用資料保護規則（GDPR），顯示歐盟有能力在資料隱私法規上擔任領頭角色。

馬克宏說：「對我而言，美國模式因沒有追究政治責任，無法持久。」他又說，美國科技法規由企業利益所驅策。

年輕的馬克宏以英文說：「另一頭，是非常強硬的中國模式，但是此模式與我們擁有的價值不同。」他說中國模式「過度集中化」。