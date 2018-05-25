川金會取消 亞股多收低但跌幅有限

（中央社香港25日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布退出6月12日和北韓領袖金正恩的歷史性高峰會，震驚全球，多數亞洲股市今天應聲收低。但分析師指出，外界仍期待「川金會」可能復活，緩和了股市跌勢。

法新社報導，由於川普曾警告可能不參加「川金會」，且對於美國和中國間為避免爆發貿易戰試圖達成的協議，他也表示不滿意。川普還威脅對進口汽車加徵關稅，種種因素已令交易商近日持續感到不安。

「川金會」停辦的消息出乎許多人意料，包括南北韓官員。這也令人對兩韓距離拉進的前景更加擔憂，許多人原本期盼，分裂的朝鮮半島可能出現和平。