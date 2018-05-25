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中央社

陸電影市場大觀眾選擇少 群募看片突圍

中央社2018/05/25 18:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海25日電）中國今年第一季電影票房世界第一，在這個龐大的電影市場，觀眾卻沒有太多選擇，去年超過半數的大陸電影沒有正式上映。一家標榜「群募看電影」的公司，試圖讓更多電影被看見。

大象點映（上海）網絡技術有限公司的聯合創始人吳飛躍告訴中央社記者，2017年中國大約產出了800部電影，其中只有300部上了院線，這還包括上了又悄悄下片、以及總是安排在多數人無法觀看時段的電影。

「500部沒上映的片子中，有爛片，但也有好片，他們只是不知道如何打入發行。」吳飛躍說，很多紀錄片導演只顧拍攝，最多就是參加電影節放映，沒有更多精力和財力考慮商業放映的事，但這些人現在會找他合作發行。

大象點映創立於2016年底，動機來自吳飛躍自己有片無處放的經歷。

2015年，吳飛躍和詩人秦曉宇拍了一部工人詩歌紀錄片「我的詩篇」，這部片講述工廠生產線上、建築工地裡的工人們，如何在艱辛煩悶的工作中，仍堅持以詩歌抒發情感和夢想。這樣一部側面紀錄當代中國發展面貌的電影，電影院卻不看好票房而不願上映。

他們決定透過網路找觀眾，以發起群募看片的方式，接洽影院包場放映。最終，在205座城市實現1000場放映，票房人民幣250萬（約新台幣1175萬元）。

如今，大象點映便用這樣的模式推出藝術片、紀錄片和經典老片，一場電影的召集人數大多為100人，群募活動的成功率在6成到7成間。一年多的時間裡，大象點映完成了2383場放映，17萬7837觀影人次。

要在大陸這樣龐大的市場經營，大象點映還設計出「發起人」制度，目前已在2、300個城市擁有數千名發起人。這些熱心的發起人通常是電影愛好者，他們發起看片，召集群眾，甚至自製海報和映後相關活動，大象點映提供每場票房收入的10%給發起人作為回饋金。

一年多來，吳飛躍感受到電影院生態已經出現改變，有些合作影院看到群募場次的效果不錯，會主動詢問他們辦映後座談需要什麼協助，群募也為影院帶來不同的觀眾群。

人民日報報導，大陸現在銀幕總數為5.3萬塊，2017年銀幕數量成長率為21%，但觀影人數只成長了18%。在影院經營日益競爭的背景下，部分經理人也願意嘗試提供差異化的內容服務。

「書店都可以賣出版很多年的書，電影院為什麼只能夠看新片？」靈活的群募包場讓看電影多了許多可能。

今年，大象點映將首次嘗試與台灣片方合作，引進台灣的電影及經典老片到大陸城市放映，目前確定的有「俠女」、「龍門客棧」，新片則還在洽談中。

吳飛躍說，許多大陸人對早期台港電影熟悉，當前的台灣電影則容易被大陸觀眾忽略，但他認為，好的台灣電影一定能吸引大陸觀眾。

由於台灣對大陸影片進口限額，吳飛躍所拍攝的紀錄片「我的詩篇」當年沒抽中籤；他期盼，這部電影有一天能在台灣商業放映。（編輯：陳家倫）1070525

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