影／青春圓夢、在地培才　縣立高中歡迎你

▲彰化縣長魏明谷表揚五所縣立高中錄取國立及醫學大學的優秀學生，鼓勵在地學子就近升學縣立高中，預存大學學費，減輕家長負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

鼓勵學子前往縣立高中就讀，彰化縣政府25日辦理「青春圓夢、在地培才~縣立高中歡迎你」表揚，彰化縣長魏明谷表揚五所縣立高中錄取國立及醫學大學的優秀學生共158位。並期望優化十二年國教的政策，能夠減輕孩子的升學負擔，同時也有縣立高中5A獎學金的計畫，希望將人才留在彰化。

魏明谷表示，彰化縣是一個人口百萬的大縣，優秀的學生很多，縣府落實12年國教就地入學，舉行此獎學金計畫，最主要是要解決國三學生外流的問題，希望能將優秀的學生留在縣立高中就學，讓彰化縣的人才透過5A人才留縣栽培，學子從國中到就業都能有完整的教育環境以及競爭力。



▲彰化縣長魏明谷表揚五所縣立高中錄取國立及醫學大學的優秀學生，鼓勵在地學子就近升學縣立高中，預存大學學費，減輕家長負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

魏明谷指出，為鼓勵學生就近入學，縣府提出獎勵就近入學縣立高中5A獎學金的計畫，國三學生以第一志願進入縣立高中即可得到獎學金5萬元，如果第一志願的成績是4A、3A的話，分別發給2萬、1萬的獎金，這些入學的學生往後學習成績優良的話，也會陸續發給1萬到3萬元的獎金，高中生涯內最高可領到獎學金20萬。



▲彰化縣長魏明谷表揚五所縣立高中錄取國立及醫學大學的優秀學生，鼓勵在地學子就近升學縣立高中，預存大學學費，減輕家長負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣除了率中部之先，107學年度辦理優先免試入學，還訂定縣立高中就近入學獎學金、設立縣立高中數理及語文實驗班及辦理縣立高中優秀學生拔尖培訓課程，以達到簡化升學、獎勵入學、推甄頂尖大學三個目標，讓5A人才留縣栽培，讓彰化學子由國中到就業，都享有完整且具競爭力的教育環境。



▲彰化縣長魏明谷表揚五所縣立高中錄取國立及醫學大學的優秀學生，鼓勵在地學子就近升學縣立高中，預存大學學費，減輕家長負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣五所縣立高中107學年度大學入學成績亮眼，魏明谷特別表揚五所縣立高中錄取國立及醫學大學的優秀學生，受表揚的學生中，很多學生在三年前選擇由縣立高中國中部直升高中部，三年來除了減少舟車勞頓與各項費用支出，節省下來的時間與心力讓同學們在課業上能全力衝刺，自然有更優秀的表現，由此足以證明五所縣立高中認真辦學的績效，更是學生與家長就近入學的最佳選擇。