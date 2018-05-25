新北春茶上市 坪林品茗野餐低碳親子遊

（中央社記者黃旭昇新北25日電）春茶上市，坪林包種茶、林口龍壽茶、三峽碧螺春是當季好茶。曾是前往宜蘭必經之地的坪林，是孕育好茶的故鄉。周邊的秘境與步道，適合伴蝶、觀魚、低碳的親子自行車輕旅行 。

坪林曾是前往宜蘭的必經之地，也是茶樹生長的最佳環境，更蘊藏豐富的茶業文化。市長朱立倫今天主持春茶上市「河岸野餐品春茗」活動記者會，號召市民到山上喝茶，體驗活動DIY、茶染DIY。

活動有專人導覽悠遊茶鄉，觀賞北台灣雲海秘境的坪林南山寺，還有觀魚金瓜寮步道、令人驚艷的白鷺鷥公寓，透過野餐活動體驗茶鄉森呼吸感受坪林之美，品嚐茶師親手泡製的坪林好茶。