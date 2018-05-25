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中央社

斷交示警點名這2國 外交部：邦誼穩固友好

中央社2018/05/25 18:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮、侯姿瑩台北25日電）前外交部長歐鴻鍊今天說，下一個斷交國恐是瓜地馬拉或史瓦帝尼；兩國遭點名，外交部表示，史王6月將來訪，台史邦誼穩固，瓜國外交部長3月也曾訪台，台瓜邦誼友好。

外交部發言人李憲章表示，台灣與瓜地馬拉邦誼友好，長期以來在基礎建設、農業、教育、醫療等領域合作成果豐碩，台灣在瓜國執行的各項合作計畫受到瓜國各界肯定。此外，瓜國外交部長何薇（Sandra Jovel）3月底訪問台灣，兩國官員互訪頻仍。

李憲章也說，台灣與史瓦帝尼邦誼穩固、合作友好密切；兩國在農業、公衛醫療、教育與職訓合作嘉惠民眾，獲得史國政府及人民肯定。史國多年來強力支持台灣國際參與，如史國2017年在聯合國大會為台執言，也在今年世界衛生大會（WHA）為台灣參與WHA進行二對二辯論。另外，今年4月總統蔡英文訪問史國，史國國王恩史瓦帝三世也規劃6月應邀來訪。

歐鴻鍊出席國民黨智庫國家政策研究基金會記者會表示，中國要跟哪國建交，選在什麼時機、基於何種戰略，完全操之在北京。

歐鴻鍊表示，中國大陸外交部長王毅曾說，9月中非論壇高峰會，不希望任何非洲國家缺席，希望照一張全家福，如果朝中國大陸外交部長王毅的話解讀，非洲友邦史瓦帝尼可能是下一個（斷交國），「這樣他們才可以照全家福」。

此外，歐鴻鍊說，如果中國是要拉掉人口超過1000萬的大國，那可能是友邦瓜地馬拉。

關於國際情勢變化，李憲章表示，外交部及駐外使館都隨時密切注意各項可能情勢，即時因應並致力深化、鞏固與各友邦的邦誼。

李憲章說，歐鴻鍊為曾擔任駐瓜地馬拉大使以及外交部長，外交部期待他以正面鼓勵、建設性的思維與外交部全體同仁繼續打拼，也給予長年在國際場合支持台灣的友邦，應有的尊重。（編輯：李明宗﹨楊凱翔）1070525

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