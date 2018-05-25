勤益科大辦「青春音樂季」 27日移師戶外草坪開唱

「青春音樂季」是勤益科大人文創意學院傳統音樂活動，已延續十年。幕後全力推動的是文化創意系教授陳湘湘。她表示，「青春音樂季」的傳統，是由大二學生，指導大一學生共同籌辦，寓有薪火相傳意義，最初目的，是要培育學生策展及規畫活動能力，也是一種技能養成教育。

國立勤益科技大學主辦「青春音樂季」數位音樂詞曲創作暨表演大賽，今年邁入第十年，以「時跡歹」為主題。來自全國大專院校及高中職學生參賽踴躍，經首輪線上初賽後，有14支團隊入圍，將於27日公開決賽。勤益科大主秘賴秋庚歡迎民眾相招來聽草坪音樂會，也給學子們加油打氣。



▲勤益科大舉辦「青春音樂季」幕後推手之一，是謝黃扁文化藝術基金會總監賴慕芬（右三)，她出錢出力支持青年學生投入創意。（圖／金武鳳攝 , 2018.5.25)

陳湘湘說，想不到活動越辦越有聲有色，竟引來外校學生共襄盛舉，以致規模一年比一年擴大，如今已成了提供大專院校與高中職學子發表音樂創作的園地，她樂見「青春音樂季」能鼓勵青年學子勇於表現自我，並投入原創音樂創作，以響應政府推動流行音樂的產業政策，並呼籲產業尊重原創作品與建立智慧財產權等觀念。

人文創意學院院長宋文沛表示，邁入第十屆的「青春音樂季」，以「時跡歹」為主題，因為「時」與「十」連結，象徵十年的累積，已完成一個里程碑，明年將擴大為國際性比賽，展開新的里程。明年與勤益簽MOU的「泰國佛統大學」，已表示要選派幾隊學生參賽，這將是一大盛事，對於文化交流與學生的學習都將是正面的成長。



▲勤益科大將於27日舉辦「青春音樂季」決賽，今天勤益策辦學生以吉他美聲歡迎民眾相招來聽音樂會（圖／金武鳳攝 , 2018.5.25)

「青春音樂季」是校際間音樂盛會，每年參賽團隊都各具特色，年年帶給觀眾意外驚喜! 今年有14支團隊入圍，27日移至戶外以草坪音樂會方式進行決賽，將選出金銀銅三大獎項，擔任評審的都是流行音樂產業界大咖，有丁德毅、阿樂、陳翰三人。值得一提的是，個人賽裡充滿個人獨特風格的黃惟煜,已第三度參賽。歷年來也有多位參賽者，尚未畢業即因參賽嶄露頭角，獲得唱片公司青睞並簽約。