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航空雙雄強攻亞洲市場 四大航點將開航、增班

鉅亨網2018/05/25 19:03
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近來隨著東北亞旅遊持續熱絡，加上政府積極推展新南向政策，航空業者均看好亞洲航線成長潛力，華航 (2610-TW) 表示，將對東亞航點包括首爾、檳城和帛琉等自 6 月起陸續增班，長榮航 (2618-TW) 則是強攻泰國市場，7 月 1 日起將開航台北 - 清邁航線，也希望藉此引進更多泰國旅客來台。

長榮航表示，今年是連續第 2 年與新北市政府攜手前往泰國曼谷舉辦旅遊推廣活動，藉此加強宣傳即將開航的台北 - 清邁航線，再加上長榮航目前每周共有 28 個班次往來泰國，全力推動雙邊觀光交流。

華航則指出，台北 - 首爾 (仁川) 將於 6 月 16 日起增飛每周三、六共 2 個班次，屆時每周將達 26 班由台灣往返首爾。

而針對東南亞市場，華航規劃台北 - 檳城自 6 月 7 日起增班為每日 1 班；同時，為搶搭暑期旅遊旺季需求，6 月 25 日至 8 月 30 日期間，桃園 - 帛琉航線增飛周一、四航班以擴大服務範圍，屆時每周有 4 個往返航班。

華航認為，在東北亞市場中，由於日本線由於供需趨於穩定飽和，未來須持續朝二線城市開闢航點；而韓國則可望持續受惠供給增加而激勵需求，預料全年表現仍將熱絡成長。

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