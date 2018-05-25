航空雙雄強攻亞洲市場 四大航點將開航、增班

近來隨著東北亞旅遊持續熱絡，加上政府積極推展新南向政策，航空業者均看好亞洲航線成長潛力，華航 (2610-TW) 表示，將對東亞航點包括首爾、檳城和帛琉等自 6 月起陸續增班，長榮航 (2618-TW) 則是強攻泰國市場，7 月 1 日起將開航台北 - 清邁航線，也希望藉此引進更多泰國旅客來台。

長榮航表示，今年是連續第 2 年與新北市政府攜手前往泰國曼谷舉辦旅遊推廣活動，藉此加強宣傳即將開航的台北 - 清邁航線，再加上長榮航目前每周共有 28 個班次往來泰國，全力推動雙邊觀光交流。