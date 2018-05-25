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三大法人賣超5億元 鴻海母以子貴外資大敲逾1.3萬

鉅亨網2018/05/25 19:02
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台股今 (25) 日儘管有川金會破局衝擊，但是市場反應平淡，指數終場上漲 5.37 點，以 10942.3 點作收；三大法人部分，外資及陸資賣超 8.07 億元，外資自營商買超 0.39 億元，投信賣超 2.16 億元，自營商自行買超 3.25 億元，自營商避險買超 1.72 億元，合計賣超 5.26 億元。鴻海因 FII 在 A 股超過 700 倍超額認購的簇擁下，母以子貴也獲得外資大買。

期貨部分，三大法人則是互有多空，外資加碼多單 3311 口，淨部位多單回升到 44997 口以上；投信回補空單 6 口，淨部位空單來到 24294 口；自營商加碼空單 1594 口，淨部位空單降到 2485 口。

外資今天買盤還是以中低價電子股為主要買超標的，包括聯電獲買超逾 1.3 萬張，彩晶買超也超過 5000 張，大聯大、嘉晶、中環、旺宏、友訊、錸德也有超過 1000 張買超。

傳產部分，包括潤泰全、台泥、遠百、台達化、長虹則主要買超標的。

電子權值股部分，外資仍是偏賣超，包括面板雙虎友達及群創、華邦電、晶電、廣達、華通、宏碁等，外資賣超張數都超過 2000 張。至於電子三雄，台積電遭外資連 2 賣，大立光更糟連 8 賣，僅鴻海因為子公司 FII 的網上申購爆出逾 700 倍的超額認購，外資反手大買 1.3 萬張。

至於金融股部分，外資買賣超則是相對分歧，其中包括第一金、中信金、永豐金、玉山金、開發金、合庫金、富邦金、國票金等獲買超；不過元大金、新光金、兆豐金、台新金、國泰金、華南金等，則是遭賣超。

ETF 部分，外資又重新買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名聯電，買超張數 13215 張，第 2 名鴻海，買超張數 13108 張，第 3 名彩晶，買超張數 5611 張，第 4 名群益 15 年 IG 科技債，買超 4950 張，第 5 名元富證，買超 4313 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 17174 張，第 2 名群創，賣超 12628 張，第 3 名華邦電，賣超 8678 張，第 4 名晶電，賣超 7068 張，第 5 名元大金，賣超 6555 張。

法人表示，外資今天儘管賣超金額不多，不過可以發現，外資賣壓主要集中在電子權值股，顯示外資在越來越接近 MSCI 新權重生效的時間點，調持續整持股，預料接下來的 5 月最後幾個交易日，外資出脫電子權值股的動作只會多不會少，盤勢仍將由內資所主導。

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