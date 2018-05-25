科技學術新南向 台菲水質研究中心啟用

瑪甫大學校長維亞（Reynaldo Vea）、國際發展暨連繫部門主任塞諾洛（Delia Senoro）、馬尼拉水公司供水作業部門副總裁帕杜阿（Ronald Padua）等人，也出席了這場活動。

成功大學訪問團上午在成大國際水研究中心主任林財富的率領下，由駐菲代表處新聞組組長莊正安陪同，抵達菲律賓瑪甫大學，參加「台菲聯合水質研究中心」簽約典禮暨揭牌儀式。

（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）科技與學術新南向又添一例。國立成功大學與菲律賓瑪甫（Mapua）大學今天在馬尼拉簽署水質研究合作備忘錄，並啟用台菲聯合水質研究中心。

林財富表示，這座中心是由國立成功大學、瑪甫大學、及台灣科技部共同支持成立。

大馬尼拉地區以南的拉古納湖（Laguna Lake），是東南亞第二大湖，也是菲國首都地區重要飲用水水源，但水質問題經常成為關注重點。

為此，成功大學與瑪甫大學2016年8月針對拉古納湖進行了大規模調查，發現水中存在有害藍綠菌、藻類毒素與藻臭味物質等代謝物問題，可能會影響民眾的用水安全及舒適。

這是菲國第一次針對拉古納湖水源進行有害藍綠菌的大規模調查，研究結果引起拉古納湖管理局以及馬尼拉水公司的重視。

經過深入了解，雙方更發現，拉古納湖除了藻類問題外，也有如錳、濁度、氨氮、總溶解固體以及水廠處理困難等水質問題，急需解決。

林財富說，鑑於成功大學研究團隊在菲國水質問題有長期的研究經驗，可以分享菲國解決水質問題的經驗，因此，國立成功大學在科技部補助下與瑪甫大學共同成立「台菲聯合水質研究中心」。

此前，菲律賓對於水源毒素及臭味樣品大多必須送到國外檢測，因此台菲聯合水質研究中心的成立，將結合產業界，包括台灣自來水公司、中宇公司及馬尼拉水公司，進行人才培訓、交流，建立菲律賓水質專業人才資料庫。

台菲聯合水質研究中心還將協助菲律賓對重要水源進行大規模調查，共同探討菲律賓的水源水質及自來水處理問題，以提升菲律賓水質研究及處理技術能力。

同時，這座中心也將媒合台灣的水處理專業技術團隊，將台灣水質的研究及改善經驗，應用於菲律賓水源水質及飲用水的改善，達成學術外交及技術輸出的目的。（編輯：高照芬）1070525