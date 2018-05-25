松鼠返家後就賴著不走　原來是回娘家待產啦！

日本童話故事裡的白鶴報恩，竟出現在南非，但這報恩似乎有那麼點不太一樣，原來是Simone Serfontein在2016年朋友家院子，發現一隻很可愛的松鼠寶寶，這隻松鼠和媽媽走散了！Simone便決定先帶這隻她日後取名為Dingetjie的松鼠回家。隨後兩年間Dingetjie似乎認定了「這裡就是我家！」甚至連生小孩都指定要回娘家待產。

可愛的Dingetjie終於找到了牠終生的家，雖然牠的報恩就是賴在家裡待產，希望未來和小寶寶都可以快樂在娘家開心的成長。