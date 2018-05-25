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松鼠返家後就賴著不走　原來是回娘家待產啦！

寵毛網2018/05/25 18:38
松鼠返家後就賴著不走　原來是回娘家待產啦！（圖／寵毛網）
松鼠返家後就賴著不走　原來是回娘家待產啦！（圖／寵毛網）

日本童話故事裡的白鶴報恩，竟出現在南非，但這報恩似乎有那麼點不太一樣，原來是Simone Serfontein在2016年朋友家院子，發現一隻很可愛的松鼠寶寶，這隻松鼠和媽媽走散了！Simone便決定先帶這隻她日後取名為Dingetjie的松鼠回家。隨後兩年間Dingetjie似乎認定了「這裡就是我家！」甚至連生小孩都指定要回娘家待產。

當Simone要帶Dingetjie回家時，原以為自己大概就類似中途的角色，畢竟松鼠是野生的動物，她希望能照顧Dingetjie到牠能自力更生為止，尤其第一次看到Dingetjie時，牠不僅渾身發抖、全身冰冷，連眼睛都還是閉著的，Simone和她的男友Christof不得不在很短的時間內學到關於飼養小松鼠寶寶的知識。

當Simone要帶Dingetjie回家時，原以為自己大概就類似中途的角色，畢竟松鼠是野生的動物，她希望能照顧Dingetjie到牠能自力更生為止，尤其第一次看到Dingetjie時，牠不僅渾身發抖、全身冰冷，連眼睛都還是閉著的，Simone和她的男友Christof不得不在很短的時間內學到關於飼養小松鼠寶寶的知識。（圖／翻攝自dingetjiethesquirre@instagram）

可愛的Dingetjie並不喜歡待在籠子裡，所以他們用鞋盒製作了一個溫馨的小窩，這隻刁鑽的松鼠不久後就厭倦鞋盒，決定要和Simone一起睡覺，而Simone擔心剛出生的Dingetjie沒人照顧，所以在頭三個月她天天帶牠一起去上班，Dingetjie會爬進她的圍巾、襯衫或溫暖身體上，然後開始一天的工作。

可愛的Dingetjie並不喜歡待在籠子裡，所以他們用鞋盒製作了一個溫馨的小窩，這隻刁鑽的松鼠不久後就厭倦鞋盒，決定要和Simone一起睡覺，而Simone擔心剛出生的Dingetjie沒人照顧，所以在頭三個月她天天帶牠一起去上班，Dingetjie會爬進她的圍巾、襯衫或溫暖身體上，然後開始一天的工作。（圖／翻攝自dingetjiethesquirre@instagram）

不久後，Simone便決定讓Dingetjie回歸自然的野生環境，恰巧她住的旁邊就是南非的野生動物園，裡面住著許多危險的動物，但她知道Dingetjie遲早要回歸大自然。

不久後，Simone便決定讓Dingetjie回歸自然的野生環境，恰巧她住的旁邊就是南非的野生動物園，裡面住著許多危險的動物，但她知道Dingetjie遲早要回歸大自然。（圖／翻攝自dingetjiethesquirre@instagram）

當Simone以為放生Dingetjie就再也見不著牠後，戀家的Dingetjie卻常常跑回窗邊等開窗，牠甚至偶而晚上會偷溜回Simone的床上，這時後窗戶已經永遠為牠而開。發反覆幾個月後，當Simone六個月大時，牠竟然懷孕了，而且還用衛生紙在抽屜裡築巢，但不幸的是寶寶卻意外死亡。

當Simone以為放生Dingetjie就再也見不著牠後，戀家的Dingetjie卻常常跑回窗邊等開窗，牠甚至偶而晚上會偷溜回Simone的床上，這時後窗戶已經永遠為牠而開。發反覆幾個月後，當Simone六個月大時，牠竟然懷孕了，而且還用衛生紙在抽屜裡築巢，但不幸的是寶寶卻意外死亡。（圖／翻攝自dingetjiethesquirre@instagram）

又過了一年，Dingetjie迎來牠的二次懷孕，這次牠不僅用衛生紙再次築巢，甚至也在房子周圍建了好幾個巢穴，似乎做好了萬全的準備，後來果然也安全產下超可愛的松鼠寶寶，尤其生產後，愛回娘家的Dingetjie似乎也不打算再離開家了！

又過了一年，Dingetjie迎來牠的二次懷孕，這次牠不僅用衛生紙再次築巢，甚至也在房子周圍建了好幾個巢穴，似乎做好了萬全的準備，後來果然也安全產下超可愛的松鼠寶寶，尤其生產後，愛回娘家的Dingetjie似乎也不打算再離開家了！（圖／翻攝自dingetjiethesquirre@instagram）

可愛的Dingetjie終於找到了牠終生的家，雖然牠的報恩就是賴在家裡待產，希望未來和小寶寶都可以快樂在娘家開心的成長。

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關鍵字dingetjie待產松鼠
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