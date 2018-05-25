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影／彰化縣107年體育嘉年華會登場

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/25 20:06
▲彰化縣107年體育嘉年華會登場，近5千人展開賽事，縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）
▲彰化縣107年體育嘉年華會登場，近5千人展開賽事，縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

一年一度最受到國民中小學喜愛的運動盛事「體育嘉年華會」25日上午在縣立體育場熱鬧登場，今年賽事由119校組成287組隊伍參賽，出賽人數更高達4,910人次，彰化縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神，追求更好的成績及榮譽。


▲彰化縣107年體育嘉年華會登場，近5千人展開賽事，縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

魏明谷表示，本次體育嘉年華會共辦理六項比賽，組隊報名參加有287隊，參加人數有4,910人，受到國中小學同學的喜愛，報名狀況比往年還要熱絡，縣府也提撥200萬經費作為優勝學校的競賽獎金。


▲彰化縣107年體育嘉年華會登場，近5千人展開賽事，縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

魏明谷說，辦理運動嘉年華會的目的就是要讓運動能夠普及化，培養彼此的默契與團隊合作的精神，由一般學生組隊參與而非體育選手來參加。體育嘉年華與一般的田徑比賽不同，田徑比賽講求個人的體能及明星運動員的栽培，而體育嘉年華則講求團結合作的精神，培養同學互助，以團隊力量完成使命。


▲彰化縣107年體育嘉年華會登場，近5千人展開賽事，縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

魏明谷指出，團隊合作在今日是一個特別重要的概念與思維，體育活動也是追求團體合作的表現，體育嘉年華會是奠基在不再追求個人體能極限表現及培養個人明星的思維，而是期待透過團體的力量，促進縣內體育風氣的推廣、運動技能的學習、以及養成終身運動的習慣。


▲彰化縣107年體育嘉年華會登場，近5千人展開賽事，縣長魏明谷勉勵學生發揚體育運動精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣政府為了鼓勵大家一起來運動，特別為此活動提撥200萬元作為優勝學校競賽獎。此活動辦理「九宮格棒球擲準賽」、「20人21腳及10人11腳團體競跑」、「20人及16人團體跳繩計次賽」、「20人2000公尺及16人1600公尺大隊接力」、「新式8人拔河賽」和「民俗體育踢毽子」等六項比賽，強調透過練習以培養團隊精神與民俗文化之傳承。

關鍵字體育嘉年華會九宮格跳繩踢毽子新式8人拔河賽
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