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康和證券陳姓副總經理偽造經歷 停職一年

中央社2018/05/25 19:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金融監督管理委員會今天表示，康和證券陳姓副總經理遭人檢舉提供不實人事資料，且經證交所查證後確認資料不實，顯然誠信失當，命令康和證券停止陳姓副總經理執行一年業務。

金管會表示，康和證券陳姓副總經理遭人檢舉，提供不實的個人履歷資料及自行塗改在中國信託商業銀行香港分行的服務證明期間資料，應聘康和證券副總經理職務，且經證交所查核後確認檢舉人所言屬實。

金管會指出，康和證券陳姓副總經理的不誠信行為已影響證券業務的正常執行，因此，金管會依證券交易法第56條規定處分，命令公司停止陳姓副總經理一年職務，而經理人因提供不實人事資料應聘遭暫停職務者，為近年罕見案例。

康和證券近期消息頻傳，如康和證券過去在辦理樂陞可轉債承銷配售案時，配合樂陞辦理詢價圈購配售，並將配售客戶名單提供遠東銀行進行可轉債資產交換，違反證券交易法等規定，金管會於2017年時認定當時的董事長葉公亮有督導不周之責，命令康和證券暫停其職務6個月。

隨著葉公亮下台後，康和證券去年年中迎來有「股市金釵」稱號的葉美麗，然而，葉美麗上任不到5個月，康和證券今年1月發布重大訊息指出，葉美麗因階段性任務完成，決定辭去康和證券董事長一職。（編輯：林沂鋒）1070525

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