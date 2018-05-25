康和證券陳姓副總經理偽造經歷 停職一年

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金融監督管理委員會今天表示，康和證券陳姓副總經理遭人檢舉提供不實人事資料，且經證交所查證後確認資料不實，顯然誠信失當，命令康和證券停止陳姓副總經理執行一年業務。

金管會表示，康和證券陳姓副總經理遭人檢舉，提供不實的個人履歷資料及自行塗改在中國信託商業銀行香港分行的服務證明期間資料，應聘康和證券副總經理職務，且經證交所查核後確認檢舉人所言屬實。

金管會指出，康和證券陳姓副總經理的不誠信行為已影響證券業務的正常執行，因此，金管會依證券交易法第56條規定處分，命令公司停止陳姓副總經理一年職務，而經理人因提供不實人事資料應聘遭暫停職務者，為近年罕見案例。