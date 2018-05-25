立院政治風景 將成弘兼憲史漫畫素材

（中央社記者陳政偉台北25日電）日本島耕作系列漫畫作者弘兼憲史訪台，一下飛機就到立法院參訪，體驗議場針鋒相對的氛圍，將會把所見所聞融入最新創作。

日本島耕作系列漫畫作者弘兼憲史今天受東吳大學之邀，以「弘兼憲史x漫畫x學習不思議~漫畫教會我的事」為題，分享其漫畫創作的心得。

弘兼憲史在演講前接受媒體聯訪時表示，很喜歡台灣，對於目前台灣的政治社會處境，想法上跟台灣人很靠近，也相當尊重台灣人民自我的想法。

弘兼憲史之前受訪時曾透露，將會在最新的「會長島耕作」創作「台灣篇」。他說，在東京時雖然常聽聞台灣的訊息，但沒有關於台灣詳細資訊或報導，所以當他來台灣時，都會與在地人聊天，趁機吸收台灣的資訊，想把所見所聞融入在最新創作的故事裡。