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立院政治風景 將成弘兼憲史漫畫素材

中央社2018/05/25 19:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北25日電）日本島耕作系列漫畫作者弘兼憲史訪台，一下飛機就到立法院參訪，體驗議場針鋒相對的氛圍，將會把所見所聞融入最新創作。

日本島耕作系列漫畫作者弘兼憲史今天受東吳大學之邀，以「弘兼憲史x漫畫x學習不思議~漫畫教會我的事」為題，分享其漫畫創作的心得。

弘兼憲史在演講前接受媒體聯訪時表示，很喜歡台灣，對於目前台灣的政治社會處境，想法上跟台灣人很靠近，也相當尊重台灣人民自我的想法。

弘兼憲史之前受訪時曾透露，將會在最新的「會長島耕作」創作「台灣篇」。他說，在東京時雖然常聽聞台灣的訊息，但沒有關於台灣詳細資訊或報導，所以當他來台灣時，都會與在地人聊天，趁機吸收台灣的資訊，想把所見所聞融入在最新創作的故事裡。

在今年2月連載的作品「會長島耕作」中，島耕作前往長崎縣福江島了解鮪魚養殖時，巧遇來自台灣的立委「趙哲仲」，就是以立委趙天麟為原型所描繪，是「島耕作」系列首度出現台灣政治人物。

創作過「政治最前線」、對於政治題材相當有看法的弘兼憲史說，他23日到台灣，剛下飛機就馬上赴立法院，實際參訪國會殿堂的情形，他當下就想到之前在日本，偶爾在新聞中看到台灣立法院裡，椅子飛來飛去的場景。

弘兼憲史說，到立法院參訪後，親身感受到不同氛圍的政治風景，將來都會放進自己的作品中。

他解釋，各國都有其不同政治文化，不會用負面的態度去看待，反而會把焦點放在政治人物對事物的認真上。

弘兼憲史所創作的「島耕作」系列漫畫作品，全球銷售累計發行量達到4000萬冊，反映日本辦公室的生存哲學，被日本上班族奉為職場圭臬。（編輯：黃瑞弘）1070525

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