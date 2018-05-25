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影／翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/25 20:12
▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）
▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣政府委託弘道老人福利基金會辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，25日上午在彰化市鹿港鎮洋厝社區發展協會活動中心展開，彰化縣長魏明谷說，為因應高齡社會來臨，擔心銀髮族因牙口老化與味覺退化，所以容易因咀嚼不易或食之無味而影響食慾，進而影響健康，縣府提升銀髮飲食保健的觀念，提倡現在正流行的社區共餐，讓老人家不只吃得健康、吃得美味，還能融入團體生活，與朋友一起用餐。


▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

活動邀請靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系楊秋燕講師、衛生福利部彰化老人養護中心尤麗雯營養師至社區進行課程宣導，教導據點志工因應長者特殊飲食需求備餐，課程過程，志工和長輩將透過分組進行討論，選出今日要烹煮的食材，現場實作，呈現當日所學，活動有近40位的志工以及長輩一起共襄盛舉。


▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

魏明谷表示，介護食是縣府團隊至日本考察後帶回推動的，針對長者飲食的特殊情形加以處理，如太大塊或不夠軟、不易咀嚼吞嚥等情形，廚師也是經過受訓的，料理食材並兼顧營養，而照顧長者吃飯也有方法，盡量讓長者自己用餐，以延緩長者老化速度。


▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

鹿港鎮長黃振彥表示，洋厝社區的長者真的很幸福，不僅綠美化環境佳，對待長者長輩也非常好。家中青壯人口在外上班謀生，都會擔心家中長者是否按時用餐，洋厝社區辦理介護食實在是一大福音，讓長者吃得好、吃得營養，長者吃得高興，晚輩也高興，皆大歡喜。


▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

鹿港鎮洋厝社區發展協會理事長黃文欽指出，洋這次更邀請到弘道老人福利基金會舉辦「共食新煮張-樂齡介護食」活動，由專業的老師來指導，要如何煮、怎麼吃才會更健康，讓老人飲食更加營養，感謝縣府支持與基金會的用心，關懷在地老人的飲食生活。

 

關鍵字樂齡新煮張社區照護洋厝社區
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