民間投資創近5年新高 台積電與航空幫大忙

（中央社記者潘姿羽台北25日電）主計總處今天發布經濟預測，不只上修2018年經濟成長率至2.6%，民間投資成長率4.61%也創近5年新高，主計總處表示，台積電和航空公司是關鍵。

蔡政府拚投資，據主計總處最新經濟成長率預測，不只經濟成長率上修0.18個百分點，民間投資成長率更上修0.99個百分點，來到4.61%，也創下2014年以來最佳表現。

主計總處綜合統計處處長葉滿足說明，台積電法說會時表示，今年資本支出金額約在115至120億美元，此金額較去年法說會所說的計畫金額多了10億美元，大大挹注了民間投資。