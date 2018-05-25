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中央社

不看其他漫畫 弘兼憲史每天工作14小時

中央社2018/05/25 19:24
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉、陳婕翎台北25日電）創作出「島耕作」系列的日本漫畫家弘兼憲史，透露仍堅持每天工作14小時，只睡約5小時；他也不看日本其他漫畫作品，幾乎都把時間投入在創作裡。

弘兼憲史先生所創作的「島耕作」系列漫畫作品，全球銷售累計發行量達到4000萬冊，反映日本辦公室的生存哲學，被日本上班族奉為職場圭臬。

弘兼憲史今天在東吳大學演講，分享漫畫創作的心得。即便已名滿天下，但他表示，對工作抱持的態度完全沒有改變，依然每天只睡約5小時，維持了40多年。

他說，現在雖然年紀大了，工作量卻沒有減少，每天都工作14小時，每小時會休息10分鐘，但最近的確感到體力稍微有點減弱；他笑稱其實很想減少工作，多打一些高爾夫。

有媒體問到是否看過台灣漫畫作品，以及日本其他漫畫家作品，弘兼憲史說，雖然看過很多台灣的漫畫作品，但無法把作家名字跟作品正確連結。他甚至坦承不看日本漫畫作品，因為把很多時間都投入在創作裡，沒有時間可以看其他優秀的漫畫。

弘兼憲史的妻子柴門文也是漫畫家，他透露：「她也不看其他漫畫作品的」。

回到創作本身，對弘兼憲史來說，漫畫也是知識的來源，為了創作，他曾遠赴巴西、古巴、印度等國，深度取材當地文化、國情，期待讀者可以學習到知識，所以作品內容中有50%娛樂性，50%是知識的分享。

島耕作在最新系列故事中，已經是社會地位較高的既得利益者，媒體問及年輕人如今面臨付出與收獲不成比例的狀況，今年70歲的弘兼憲史表示，身為戰後嬰兒潮，他成長時正是日本經濟蓬勃發展期，每個月加班是正常的事情，對工作全力付出的態度已習以為常，大多人享受其中，並且像他一樣引以為傲。

弘兼憲史認為，如今社會上有著多元觀念，他可以理解現在年輕人重視所謂的小確幸。

連載30多年的「島耕作」系列漫畫，作品靈感包含許多親身經驗，如第一部島耕作就是取材自弘兼憲史在松下電器（Panasonic）工作的真實體驗。

經常訪視企業實際運作的他指出，台灣企業營運方式是業主上對下強勢掌控，但日本企業習慣以基層意見向上流動，「以身作則地放手將任務交給部下，勇於承擔部下所作所為的責任，這不僅是身為一個企業者應該有的高度，更是為企業養成人才的最好方法。」

弘兼憲史也以他的漫畫工作室分工模式為例說，在他心目中其實沒有任何一名助手能完美地完成任務，「但為了使他們成長，甚至有機會獨當一面，我選擇讓他們嘗試。」（編輯：黃瑞弘）1070525

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