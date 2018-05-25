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生師比暫不調降 境外生列入計算

中央社2018/05/25 19:23
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中高雄25日電）教育部今天表示，考量現階段直接調降生師比，對大學經營衝擊太大，目前朝修正總量標準，將境外生和實習生納入生師比計算，盼大學增聘專任教師。

教育部今天在高雄市召開全國公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議，高教司科長郭佳音報告指出，OECD（經濟合作暨發展組織）各國大學生師比約在17左右，台灣則達23（日間學制），長遠來看有調整的必要。

郭佳音表示，幾年前教育部已經調降過一次生師比（全校加權學生數除以全校專任、兼任師資數，數字越低，表示一位教師對應的學生越少，教學品質較佳），許多學校反映衝擊太大，希望教育部提供經費補助，或鬆綁大學調漲學雜費。

郭佳音指出，現階段教育部是透過修正大學總量標準，原本境外生（包括外國學生、僑生、港澳生、中國大陸學生等）只要在全校學生數的10%之內，就不計算在生師比之內。未來境外生改為納入計算，也就是說如果大學沒有增聘老師，並維持現在的學生規模，生師比的數字將變高。

另外，根據教育部預告的草案，全學年都在校外或附屬機構實習的學生，未來也必須納入生師比計算（以加權0.5計）。碩博士班延畢生也納入，但考量很多人課已經修完，只剩論文沒寫，因此僅納入繳納全額學雜費的延畢生。

不過今天會議上，仍有學校代表反映，生師比計算趨嚴，恐不利於學校爭取境外生、改善台灣大專的國際化環境，加上近年教育部嚴格審查學雜費調漲案，讓大學經營雪上加霜。郭佳音說，現在法案還在預告階段，將持續收集各界意見。

目前教育部規定，一般大學、科技大學及技術學院全校生師比需低於27，專科學校應低於35；日間學制生師比需低於23，碩博班則需低於10。（編輯：黃于）1070525

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