民進黨批幫中共打壓政府 國民黨：惡毒消費斷交

（中央社記者葉素萍台北25日電）民主進步黨發言人吳思瑤今天說，當國家面臨最艱難的時刻，國民黨竟跟著中國共產黨打壓自己的中華民國政府，令人深感不可思議，「有這樣幫外人打自己的政黨，何須敵人？」

對於民進黨的批評，國民黨發言人洪孟楷則說，請民進黨不要惡毒地消費斷交、模糊焦點，吳敦義的談話是在22日，且談話內容完全遵照中華民國憲法；布國與台灣斷交則在24日下午，完全執政的執政黨不為自己的所作所為負責，反而怪罪牽拖在野黨，拿不出作為就怪中共、怪國民黨的態度，只會讓國人失望。

中華民國與布吉納法索斷交，中國國民黨表示，蔡政府的政治意識型態帶領台灣走向死胡同，應該仔細反省並為錯誤的外交政策向全民道歉。