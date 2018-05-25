昨天才知布國首都是姐妹市 柯文哲坦承丟臉

（中央社記者陳妍君、劉建邦台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲今天說，這個講起來很丟臉，「我昨天才知道布吉納法索有我們的姐妹市」；既然是姐妹市，市府會想辦法維持城市外交。

柯文哲與局處首長下午到議會接受市政總質詢及答覆。民國黨籍議員徐世勳詢問柯文哲，對布吉納法索首都、台北市姐妹市瓦加杜古市的態度。

柯文哲說，「上面的事我們沒辦法處理」，但既然是姐妹市，雖然兩國斷交，市府還是會想辦法維持城市外交。

他表示，去年世大運時，瓦加杜古市也有派出代表團到台北參賽；未來如果他們再到台北，還是會好好招待。