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中央社

昨天才知布國首都是姐妹市 柯文哲坦承丟臉

中央社2018/05/25 19:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君、劉建邦台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲今天說，這個講起來很丟臉，「我昨天才知道布吉納法索有我們的姐妹市」；既然是姐妹市，市府會想辦法維持城市外交。

柯文哲與局處首長下午到議會接受市政總質詢及答覆。民國黨籍議員徐世勳詢問柯文哲，對布吉納法索首都、台北市姐妹市瓦加杜古市的態度。

柯文哲說，「上面的事我們沒辦法處理」，但既然是姐妹市，雖然兩國斷交，市府還是會想辦法維持城市外交。

他表示，去年世大運時，瓦加杜古市也有派出代表團到台北參賽；未來如果他們再到台北，還是會好好招待。

民主進步黨籍議員李建昌則質疑，前幾任市長任內，陳水扁締結14個姐妹市，馬英九、郝龍斌各締結2個姐妹市，但到了柯文哲任內，至今只締結一個姐妹市。

李建昌說，南韓首爾、菲律賓馬尼拉、澳洲黃金海岸都是台北市姐妹市，但柯市府沒有禮尚往來，這是柯文哲過去施政的疏漏。

對此，柯文哲表示，市府過去著重於舉辦智慧城市論壇，但智慧城市是著眼於「能夠做生意的才找來」。

李建昌指出，因為台灣要與其他國家建立正式外交關係很困難，姐妹市市長又可能升上更高的政治位階，建議柯文哲未來加強與姐妹市往來。（編輯：張銘坤）1070525

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