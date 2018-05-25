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娛樂

影／老婆滿身血躺玄關　「真正死因」老公崩潰

記者陳雅蘭／台北報導2018/05/25 19:58

由榮倉奈奈和安田顯所主演的《每天回家老婆都在裝死》，改編自2010年轟動日本的「日本Yahoo!知識+」提問內容，文章敘述投稿者每天回家都會看到老婆在裝死，充滿疑惑的他想向網友尋求解決的方法，這奇特的發問引起關注，不僅有網友將這故事寫成歌曲並製作MV，之後出版成漫畫散文作品更成為話題。

電影由《重金搖滾雙面人》的導演李闘士男執導，更是榮倉奈奈婚後首度復出大銀幕之作，詮釋每天將「裝死」當興趣的古怪老婆，在劇中挑戰「15種死法」，展現黑色幽默演技。而日本「國民綠葉」安田顯與榮倉奈奈飾演夫婦，挑戰每天的崩潰極限。榮倉奈奈說一開始看到電影名稱時，心想「這名字也太長了吧」，但讀過劇本後，不覺得電影名稱過於特別，反而能感受到其中含義。安田顯則說：「裝死換裝的片段必須要在4天內全部拍攝完畢，當時真的很想殺了導演！」


▲榮倉奈奈（左）安田顯詮釋夫婦。（圖／車庫娛樂 , 2018.5.26）

榮倉奈奈這次飾演「裝死」老婆的角色，表示：「我所飾演的『知惠』她的心情和愛情很平凡，蘊含著能引起大家共鳴的部分，我覺得她是個很棒的角色。」安田顯則表示自己和劇中角色毫無共通點，他說：「如果我老婆對我裝死，我會無視她吧。假使真的遇到了可能就會離婚……為什麼我一直冒冷汗呢……」幽默發言讓現場哄堂大笑。

該片故事講述上班族「淳」（安田顯 飾）與妻子「知惠」（榮倉奈奈 飾）結婚邁入第三年。某天他回到家，發現老婆流血倒臥在玄關，驚慌失措的淳趕緊查看情況，沒想到那血竟然是番茄醬，才發現原來她在裝死。知惠總不說裝死的理由，只是開心地笑著，自此他每天下班回家，都會看到知惠的各種死法，包括「被鱷魚吞食」、「身體中彈」、「頭中箭等」等，面對每天都在裝死的妻子，淳也開始感到不太對勁，於是他決定透過「日本Yahoo!知識+」尋求網友的協助。《每天回家老婆都在裝死》8月17日在台上映。

關鍵字榮倉奈奈安田顯每天回家老婆都在裝死
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