影／老婆滿身血躺玄關　「真正死因」老公崩潰

由榮倉奈奈和安田顯所主演的《每天回家老婆都在裝死》，改編自2010年轟動日本的「日本Yahoo!知識+」提問內容，文章敘述投稿者每天回家都會看到老婆在裝死，充滿疑惑的他想向網友尋求解決的方法，這奇特的發問引起關注，不僅有網友將這故事寫成歌曲並製作MV，之後出版成漫畫散文作品更成為話題。

電影由《重金搖滾雙面人》的導演李闘士男執導，更是榮倉奈奈婚後首度復出大銀幕之作，詮釋每天將「裝死」當興趣的古怪老婆，在劇中挑戰「15種死法」，展現黑色幽默演技。而日本「國民綠葉」安田顯與榮倉奈奈飾演夫婦，挑戰每天的崩潰極限。榮倉奈奈說一開始看到電影名稱時，心想「這名字也太長了吧」，但讀過劇本後，不覺得電影名稱過於特別，反而能感受到其中含義。安田顯則說：「裝死換裝的片段必須要在4天內全部拍攝完畢，當時真的很想殺了導演！」