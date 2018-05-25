NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

影／婦人穿越馬路遭撞被拖行　壓轎車底性命垂危

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/25 20:30
▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）
▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣花壇鄉25日驚傳一起重大交通事故，1名婦人撐傘穿越花壇鄉中山路中央分隔島，突然被1輛轎車衝撞壓在底盤拖行20公尺，老婦隨後被送往彰化秀傳醫院急救，因傷勢嚴重陷入昏迷，有生命危險。肇事原因由警方調查中。


▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方調查，70歲婦人撐傘穿越省道台一線中央分隔島時，突然被1輛轎車衝撞，壓在轎車底盤拖行20公尺，現場血跡斑斑，路人見狀趕緊將轎車抬起將婦人拉出，火速送醫急救，惟婦人臉部嚴重受創、四肢嚴重骨折，搶救後仍性命垂危。


▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方指出，李姓駕駛人上午10時40分許，駕駛轎車，在綠燈亮後，從花壇鄉中正路左轉中正路，這時有一名老婦人疑因趕不及從路口斑馬線通過中山路，即直接穿越中山路，未抵分隔島，即遭李姓駕駛人所駕轎車撞及。


▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

李姓駕駛人說，他開車載妹妹行經花壇鄉中正路綠燈左轉省道台一線時，當時他依號誌通行，沒想到轉到中山路時，發現有一名老婦人穿越馬路，煞車不及下，先撞上引擎蓋後，隨即落地卡在車下，他當時沒有發現老婦卡在車下，直到拖行一段後才發現，緊急煞車，把他們嚇壞了。


▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方在事故發生後趕抵現場，民眾並用堆高機將車頂高，婦人才由多名民眾從轎車下方拉出，陷入昏迷，緊急送往秀傳醫院急救，現場拖行痕跡長達20公尺，婦人的鞋子、傘都遺留現場，一片狼藉。李駕駛人說，老婦人疑似戴著耳機，又撐著傘，才未發現來車。


▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

秀傳醫院表示，婦人送來醫院時情況很不樂觀，頭部嚴重受創，全身四肢嚴重骨折，腹部、胸部都腫脹，搶救後仍有生命危險。至於事故發生確實原因，已由警方進一步釐清。

關鍵字橫越馬路走斑馬線中央分隔島轎車底盤卡在車下
網路直播、號召「正義鄉民」堵人大葉大學　舉辦AI高峰論壇

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan