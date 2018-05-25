影／婦人穿越馬路遭撞被拖行　壓轎車底性命垂危

▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣花壇鄉25日驚傳一起重大交通事故，1名婦人撐傘穿越花壇鄉中山路中央分隔島，突然被1輛轎車衝撞壓在底盤拖行20公尺，老婦隨後被送往彰化秀傳醫院急救，因傷勢嚴重陷入昏迷，有生命危險。肇事原因由警方調查中。

警方調查，70歲婦人撐傘穿越省道台一線中央分隔島時，突然被1輛轎車衝撞，壓在轎車底盤拖行20公尺，現場血跡斑斑，路人見狀趕緊將轎車抬起將婦人拉出，火速送醫急救，惟婦人臉部嚴重受創、四肢嚴重骨折，搶救後仍性命垂危。



▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方指出，李姓駕駛人上午10時40分許，駕駛轎車，在綠燈亮後，從花壇鄉中正路左轉中正路，這時有一名老婦人疑因趕不及從路口斑馬線通過中山路，即直接穿越中山路，未抵分隔島，即遭李姓駕駛人所駕轎車撞及。



▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

李姓駕駛人說，他開車載妹妹行經花壇鄉中正路綠燈左轉省道台一線時，當時他依號誌通行，沒想到轉到中山路時，發現有一名老婦人穿越馬路，煞車不及下，先撞上引擎蓋後，隨即落地卡在車下，他當時沒有發現老婦卡在車下，直到拖行一段後才發現，緊急煞車，把他們嚇壞了。



▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方在事故發生後趕抵現場，民眾並用堆高機將車頂高，婦人才由多名民眾從轎車下方拉出，陷入昏迷，緊急送往秀傳醫院急救，現場拖行痕跡長達20公尺，婦人的鞋子、傘都遺留現場，一片狼藉。李駕駛人說，老婦人疑似戴著耳機，又撐著傘，才未發現來車。



▲花壇鄉中山路與中正路口發生重大交通事故，一名老婦人橫越馬路遭自小車客車撞擊，卡在車底被拖行，車禍現場除留掉落的鞋子、一攤血漬，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

秀傳醫院表示，婦人送來醫院時情況很不樂觀，頭部嚴重受創，全身四肢嚴重骨折，腹部、胸部都腫脹，搶救後仍有生命危險。至於事故發生確實原因，已由警方進一步釐清。