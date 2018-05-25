群電：Q2調漲產品價格 下半年獲利可期

（中央社記者韓婷婷台北25日電）電子零組件廠群電為因應包括MLCC等被動元件及MOSFET缺料漲價成本，已於第2季開始調漲產品價格，營運將逐季成長到第3季，下半年在旺季效應帶動下獲利成長可期。
群電今天參與證交所業績發表會，董事長林茂桂表示，預估第2季起反映的成本足以彌補第1季下滑的幅度，同時也持續優化產品組合，拉高自動化比率，除了在電競遊戲機有不錯的表現外，近幾年積極跨入的智慧家庭相關產品，朝向智慧綠能管理整合服務轉型，相關產品均見到強勁需求。
林茂桂表示，除了智慧音箱、智慧家庭產品外，群電也跨足馬達領域，初期以智慧建築相關電源管理馬達為主，規劃2019年會有產品推出，未來不排除進一步跨入電動車及車用馬達領域。
展望後勢，群電總經理曾國華表示，今年業績將依循往年，逐季成長到第3季，今年整體業績還是會比去年好。
至於近來市場相當關注的零組件缺料問題，曾國華表示，MLCC今年看起來是缺定了，初步看來截至明年上半年都仍將處於供不應求狀態，產業淡季原料供應都已相當吃緊，旺季恐怕還是辛苦，不得不向客戶反映成本，預估第2季起營運可望回到正常水準。
群電去年非PC產品營收占比約54%，已超越PC的46%，其中車燈去年的成長達70%，今年首季來自車燈的營收年增率高達一倍；整體而言，智慧家庭、電競相關、及雲端等雲端智能應用產品成為挹注獲利的主要產品。
群電第1季合併營收為62.38億元，營業毛利為8.02億元，合併毛利率為12.86%，稅後盈餘為2.1億元，每股盈餘為0.56元。
法人預估，首季將是群電全年營運的谷底。展望下半年，在附加價值較高的產品挹注下，群電今年的獲利可望先蹲後跳，下半年可望較上半年有倍數以上成長，全年獲利可望再創新高。（編輯：林沂鋒）1070525