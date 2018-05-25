群電：Q2調漲產品價格 下半年獲利可期

（中央社記者韓婷婷台北25日電）電子零組件廠群電為因應包括MLCC等被動元件及MOSFET缺料漲價成本，已於第2季開始調漲產品價格，營運將逐季成長到第3季，下半年在旺季效應帶動下獲利成長可期。

群電今天參與證交所業績發表會，董事長林茂桂表示，預估第2季起反映的成本足以彌補第1季下滑的幅度，同時也持續優化產品組合，拉高自動化比率，除了在電競遊戲機有不錯的表現外，近幾年積極跨入的智慧家庭相關產品，朝向智慧綠能管理整合服務轉型，相關產品均見到強勁需求。

林茂桂表示，除了智慧音箱、智慧家庭產品外，群電也跨足馬達領域，初期以智慧建築相關電源管理馬達為主，規劃2019年會有產品推出，未來不排除進一步跨入電動車及車用馬達領域。