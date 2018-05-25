中國主教神父扮紅軍 井岡山學愛國教育

（中央社台北25日電）中國官方近日組織五大宗教代表赴井岡山接受「愛國愛黨」和「社會主義核心價值觀」教育。中國不願具名的傳教士透露，中共總書記習近平思想和愛國主義已經逐漸進入了週末敬拜議程。

微信公眾號公教福傳團23日發文表示，近日，國家民宗部門組織五大宗教愛國主義宣傳活動，邀請安排五大宗教相關愛國愛黨人士參加了井岡山的「紅色之旅」。

文章附上活動照片，其中一張還將參與人員的姓名報導出來，分別是神父張新祥、神父張家齊（濟南教區神父）、主教張憲旺（濟南教區主教）、主教呂培森（兗州教區主教）、神父陳天浩（青島天主堂神父）。