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中央社

法荷澳議員來台 分享推動同婚經驗

中央社2018/05/25 19:49
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（中央社記者余曉涵台北25日電）婚姻平權大平台響應國際家庭日，邀請荷蘭、法國、澳洲等在婚姻平權修法過程中，在國會推動法案的國會議員來台，分享推動法案的經驗。

婚姻平權大平台今天舉行「婚姻平權，平等成家」國際修法論壇，邀請荷蘭前國會議員鮑里斯‧迪特里奇（Boris Dittrich）、法國國民議會議員的伊萬‧比內（Erwann Binet）、澳洲新南威爾斯州議員艾力克斯‧格林威治（Alex Greenwich）來台分享，他們在自己的國家推動同婚法案的經驗。

鮑里斯‧迪特里奇說，荷蘭推動婚姻平權時也出現爭議，但在通過婚姻平權之後，社會中的爭議瞬間平息，這17年來，荷蘭的社會依舊持續進步。

鮑里斯‧迪特里奇認為，每一個迎來婚姻平權的國家都會面對許多反對方的挑戰，這時候才是檢驗國家領導人是否有足夠的遠見，來將這個國家帶往更好的方向去。

伊萬‧比內則表示，法國雖然也面對反對方的挑戰，國會最終是選擇了修改民法，讓同性伴侶和異性伴侶有相同的法律地位，因為這是立法技術上最簡單的方式。

伊萬‧比內說，法國和台灣的法律體系相似，都相當重視民法，希望台灣也可以修改民法，納入同性配偶，同時也不會改變任何異性配偶的原有權利，而在法國經驗裡，在通過婚姻平權的隔天，社會的爭議和討論也瞬間降低。

艾力克斯‧格林威治指出，澳洲的經驗說明，政府在討論的時間拖得越長，越沒有辦法促進社會和諧和取得社會共識。

艾力克斯‧格林威治認為，真正解決問題的方法，就是及早通過婚姻平權。他說，不管是澳洲的「對愛說是（YES Campaign）」、或是台灣「對反同公投說不（NO Campaign）」，對話都是社會的根本，持續地與社會、與政治人物、與不了解的人對話，才能穩定持續地向前。（編輯：黃于）1070525

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