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中央社

苗縣藍營分裂危機 徐耀昌向劉政鴻致歉

中央社2018/05/25 19:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）國民黨苗栗縣長選情因前縣長劉政鴻放話參選出現分裂危機，爭取連任的縣長徐耀昌今天釋出善意向劉致歉，但劉政鴻暫未回應。

苗栗縣在103年底徐耀昌就任縣長後，爆發財務危機，當時徐的一句「打開抽屜是空的」，惹怒前縣長劉政鴻。去年底國民黨徵召徐耀昌競選連任時，劉政鴻即要求徐耀昌開記者會澄清，還他公道，日前更揚言「若一個月內等不到善意與誠意，不惜脫黨參選」，引爆藍營分裂危機。

劉政鴻與徐耀昌雖同屬國民黨，但在苗栗縣內分屬「劉派」、「黃派」兩派系，地方政壇派系糾葛，再度因劉政鴻的放話參選而浮上檯面。

國民黨縣黨部今天召開輔選工作會報，安排徐耀昌政情報告，副主席兼秘書長曾永權、組發會主委李哲華等人也特地南下「滅火」。

徐耀昌的政情報告內容，細數劉政鴻任內政績，也澄清說明，縣府累積600多億元債務，「究其主因是財政收支劃分法不公」，希望劉縣長「老大哥」，為黨、為苗栗，見諒他這位「小老弟」，並透過鏡頭喊話「如果言語有不盡之處，我很慎重地向他致歉」。

徐耀昌主動「尊劉」釋出善意，與會的國民黨籍立委徐志榮、陳超明也都幫忙緩頰。徐志榮指出，坊間傳言徐耀昌想消滅劉派，用常識想，徐耀昌怎麼會講這樣的話；為慎重起見，他還當面求證，徐耀昌也笑說自己又不是腦袋有問題，怎麼可能講這種話。

徐志榮說，媒體有時根據傳聞逕加報導，他要幫忙澄清「沒有這樣的事情」。

被視為「劉派」人馬的陳超明則說，徐耀昌正式向劉道歉，「這是好現象」，彼此同理心去了解，兩人都是為了苗栗縣的發展而奮鬥打拚，應該給予肯定。

劉政鴻今天到高雄跑行程，幕僚李京勳指出，「今天暫時無法回應」、「或許他也想靜一靜」。

曾永權說，會找時間再找劉政鴻當面聊聊，有信心團結。（編輯：黃瑞弘）1070525

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