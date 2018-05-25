衛生局與業者共同宣誓　保護青少年拒賣菸品

市府衛生局執行「暑期保護青少年－青春專案」，25日結合各大超商及連鎖賣場、連鎖超市及菸品批發等業者，共同簽署拒賣菸品給青少年，宣誓保護青少年的決心。

為避免未滿18歲青少年接觸菸品，7-11、萊爾富、OK、全家、楓康、喜美、全聯、台糖、頂好、家樂福、愛買、大買家及大潤發等連鎖業者，25日與市府共同簽署願意恪守場所義務與責任；即日起不提供菸品給未滿18歲者、絕不從事菸品促銷及廣告、以合法方式販賣菸品、場所張貼警示圖文並遵守菸品展示規定，共同為青少年的健康把關。

衛生局副局長張瑞麟表示，販菸業者應遵守菸害防制法的相關規定，違反法令第5條禁止販賣的方式、第9條不得從事菸品促銷或廣告、第10條販賣菸品之標示與展示、第13條不得供應菸品予未滿18歲者，可處1萬至50萬元罰鍰。