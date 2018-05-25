NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

衛生局與業者共同宣誓　保護青少年拒賣菸品

記者黃玿琮／台中報導2018/05/25 20:07
▲各大超商及連鎖賣場、連鎖超市及菸品批發等業者，共同簽署宣誓拒賣菸品給青少年。（圖／台中市政府衛生局提供2018.5.25）
▲各大超商及連鎖賣場、連鎖超市及菸品批發等業者，共同簽署宣誓拒賣菸品給青少年。（圖／台中市政府衛生局提供2018.5.25）

市府衛生局執行「暑期保護青少年－青春專案」，25日結合各大超商及連鎖賣場、連鎖超市及菸品批發等業者，共同簽署拒賣菸品給青少年，宣誓保護青少年的決心。

為避免未滿18歲青少年接觸菸品，7-11、萊爾富、OK、全家、楓康、喜美、全聯、台糖、頂好、家樂福、愛買、大買家及大潤發等連鎖業者，25日與市府共同簽署願意恪守場所義務與責任；即日起不提供菸品給未滿18歲者、絕不從事菸品促銷及廣告、以合法方式販賣菸品、場所張貼警示圖文並遵守菸品展示規定，共同為青少年的健康把關。

衛生局副局長張瑞麟表示，販菸業者應遵守菸害防制法的相關規定，違反法令第5條禁止販賣的方式、第9條不得從事菸品促銷或廣告、第10條販賣菸品之標示與展示、第13條不得供應菸品予未滿18歲者，可處1萬至50萬元罰鍰。

衛生局指出，市府將菸害防制教材融入國小學童電腦課程教學向下扎根，並自106年開始逐步在校園周邊人行道設置明顯禁菸標示，並試辦校園「一校一藥師」計畫，提升青少年菸害防制知能。此外，也針對青少年易聚集的娛樂場所，加強宣導及稽查，避免商店販售菸品予青少年。
 

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字超商超市連鎖賣場青春專案
學生創作讓林右昌驚豔給長者更高品質的據點服務

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan